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Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков обязали выплатить по $1000
09:43 23.12.2016 |
В Вашингтоне выборщиков, отказавшихся голосовать за Хилари Клинтон, оштрафовали на $1000, пишет Associated Press. Если они откажутся, выплаты будут добиваться через суд
Четырех членов коллеги выборщиков из Вашингтона обязали выплатить штраф в $1000 за то, что они проголосовали за кого-то, кроме кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает Associated Press со ссылкой на Госдеп США.
Официальный представитель Госдепа в штате сообщил агентству, что у выборщиков имеется 60 дней, для того чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.
Как поясняет AP, Клинтон получила голоса всех выборщиков в штате (их 12) на выборах 8 ноября. Согласно закону штата выборщики, которые избраны партией, подписывают обязательство, что они будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Однако 19 декабря только восемь членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за Клинтон.
По результатам голосования коллегии выборщиков кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон - 227.
Как писала The New York Times, Клинтон обошла Трампа в 2,5 раза по количеству «предавших» ее выборщиков. Республиканец получил на два голоса меньше - 304, а Клинтон недосчиталась пяти голосов.
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