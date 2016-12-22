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Почему Китай готовится к торговой войне с Западом?
10:04 22.12.2016 |
15-летняя годовщина китайского членства во Всемирной торговой организации (ВТО), которая отмечалась 11 декабря, не стала, как ожидал Пекин, историческим событием. В этот день Поднебесная должна была избавиться от статуса "нерыночной экономики" и официально быть провозглашенной "страной с рыночной экономикой".
Однако Америка и Европейский союз - основные торговые партнеры Китая - отказались это делать. 12 декабря последовала китайская реакция: ждите встречу в суде.
Борьба, по всей видимости, сконцентрируется на формулировке оригинального соглашения о присоединении. Обе стороны, американцы и китайцы, не сомневаются в своей победе. Эксперты же по правовым вопросам боятся предсказывать победителя. ВТО не дает четкой характеристики "рыночной экономики", а расплывчато сформулированное соглашение лишь запутывает дело.
Суть разногласий в том, как члены ВТО защищают свои секторы экономики от дешевого импорта из Поднебесной. Обвиняя китайские компании в получении государственных субсидий на энергию, сырье и кредиты, Америка и Евросоюз ввели антидемпинговые пошлины на 7% и 5% китайского импорта соответственно.
Соглашение, приветствующее вступление КНР в ВТО, однозначно дает другим членам организации право относиться к Китаю как к нерыночной экономике до 11 декабря 2016 г. Это означало, что они могли игнорировать внутренние китайские цены при определении стоимости китайского импорта. Мексиканские цены, к примеру, помогли ввести пошлины в размере 48,5% на импортируемые в ЕС китайские велосипеды.
При этом Китай интерпретирует оригинальное соглашение о присоединении как обещание того, что через 15 лет к нему будут относиться так же, как к любой другой рыночной экономике ВТО.
Америка видит ситуацию иначе: после 11 декабря Китай просто нельзя автоматически причислять к нерыночной экономике. Члены ВТО могут сами определять, является ли эта страна рыночной экономикой. В связи с тем, что американцы не считают Китай таковой, они могут использовать цены третьих стран в антидемпинговых случаях, отмечает британский журнал The Economist.
Европейская комиссия уверена, что нашла более приемлемый выход. В ноябре она предложила отменить список рыночных и нерыночных экономик и использовать при определении антидемпинговых пошлин метод "нейтральной страны".
Но все это не устраивает китайцев, так как позволяет прибегать к ценам третьих стран при установке пошлин. По мнению Ту Ксинкана из Китайского института по изучению ВТО, это позитивное изменение, но "мы хотим полное, а не половинчатое, применение правил ВТО".
Официально Китай будет ожидать вердикта суда ВТО - который, вероятно, будет объявлен не раньше чем через два года, - до применения карательных пошлин. Неофициально китайцы могут начать придираться к своим торговым партнерам уже в самое ближайшее время.
Проигрыш в суде стал бы для Китая публичным унижением. Полноценная торговая война также не вариант, так как была бы катастрофой для китайской экономики. Скорее всего, следует ожидать скатывания к протекционизму в форме "око за око", особенно на фоне жесткой антикитайской риторики Дональда Трампа.
Но даже если Поднебесная выиграет иски, закон ВТО не обязывает другие страны всегда использовать китайские цены в своих антидемпинговых мерах. Пока неясно, что легально они могут сделать, считает профессор юридической школы при Гарвардском университете Марк Ву.
"Можно лишь ожидать серию затяжных судебных разбирательств", - заключает он.
Проблема в том, что уникальный вид капитализма в Китае довольно трудно подогнать в общепринятые стандарты рыночной или нерыночной экономики.
"Именно поэтому для ВТО будет чрезвычайно сложно разрешить этот вопрос", - считает Ву.
Скорее всего, гигантам мировой экономики придется достигнуть какого-то политического компромисса, если они хотят избежать многолетнего разрушительного протекционизма. Хотя в настоящий момент подобный компромисс пока не просматривается.
Сугубо технический вопрос превращен в жесткий националистический спор. В Америке и ЕС настаивают, что существовавшие в 2001 г. надежды на превращение Китая в рыночную экономику не реализовались. По мнению Китая, все это демагогия: Запад должен выполнить то, что обещал. В итоге Трамп может получить торговую войну, даже ничего не делая.
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