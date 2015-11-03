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Топливно-энергетический комплекс
В Финляндии начнут эксперимент с безусловным доходом
09:38 22.12.2016 |
Управление социального страхования Финляндии объявило о начале действия в стране эксперимента по получению безусловного базового дохода с 1 января 2017 г.
Как отмечается, из 175 тыс. человек в возрасте от 25 до 58 лет, получивших пособие по безработице в ноябре 2016 г., было по жребию отобраны 2 тыс. человек. Начиная с 9 января 2017 г. они в течение следующих двух лет будут получать безусловный базовый доход в размере 560 евро в месяц.
Получающие базовый доход в течение двух лет не смогут получать пособие по безработице. В Финляндии пособие по безработице облагается налогом, и его средний размер после вычета налогов также составляет примерно €560.
Одна из целей эксперимента - выяснить, будет ли способствовать безусловный доход в размере €560 к поступлению на работу, в том числе низкооплачиваемую. Как сообщается, выплата базового дохода в рамках эксперимента будет прекращена, если участники начнут получать пособие по уходу за детьми дома, переедут за границу или пойдут служить в армии.
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