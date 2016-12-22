Плакат к документальному фильму Питера Наварро «Смерть от Китая».

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая, главой нового национального торгового совета.

Как сообщает Би-Би-си, Наварро возглавит создаваемый при Белом доме совет, а также будет отвечать за торговую и промышленную политику.

Во время предвыборной кампании Трампа ученый был одним из его советников. Тогда кандидат в президенты критиковал торговые соглашения с Китаем и Мексикой.

Наварро является автором книг "Грядущие китайские войны" и "Смерть из Китая".

В штабе Трампа заявили, что назначение Наварро "демонстрирует стремление избранного президента снова сделать великим американское производство".

Трамп уже успел вызвать неудовольствие официального Пекина, когда ответил на звонок президента Тайваня (Китай, и под его влиянием большинство стран мира, включая США, рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию).