Китай уступил статус крупнейшего держателя казначейских облигаций США (US Treasuries) Японии, поскольку власти КНР распродавали эти бумаги для поддержки курса юаня, свидетельствуют обнародованные в ночь на пятницу результаты исследования американского Минфина и Федеральной резервной системы.

Китай в октябре снизил инвестиции на $41,3 млрд по сравнению с сентябрем - до $1,12 трлн. По словам экономиста Jefferies Томаса Симонса, отток китайских инвестиций был еще больше, порядка $67,1 млрд, если учитывать продажу US Treasuries китайскими юрлицами, зарегистрированными в Бельгии.

Япония уменьшила вложения в американские бумаги на $4,5 млрд, до $1,13 трлн.

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Ирландия, Каймановы острова, Бразилия, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Тайвань и Гонконг.

Между тем Россия снизила вложения в гособлигации США в октябре на $1,9 млрд. На 31 октября объем принадлежащих РФ гособлигаций США равнялся $74,6 млрд.

В октябре США зафиксировали чистый приток капитала в долгосрочные финансовые активы в размере $9,4 млрд.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries сократился в позапрошлом месяце на $63,5 млрд, до $6 трлн. Приток инвестиций в корпоративные облигации США со стороны иностранцев составил $4,5 млрд, в акции - $20,5 млрд, в долговые обязательства госструктур - $32,4 млрд.

