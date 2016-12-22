Австрия заблокировала принятие общей резолюции по расширению Евросоюза из-за ведущихся переговоров о вступлении в ЕС Турции. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил в Брюсселе государственный министр при МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth).

По словам Рота, представители Австрии требуют заморозить переговоры ЕС с Турцией в связи с тем, как турецкие власти обходятся с оппозиционными политиками и СМИ. В свою очередь, Германия категорически отвергает возможность таких мер, опасаясь их негативных последствий ввиду соглашения по беженцам с Турцией. "Мы приложили все усилия, чтобы вывести Австрию из изоляции", - подчеркнул Михаэль Рот, однако сделать этого, по его словам, не удалось.

Ранее, 12 декабря, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в жесткой форме высказался за целесообразность переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Он также подверг критике главу австрийского МИДа Себастьяна Курца после заявления о том, что Вена будет возражать против продолжения переговоров с Анкарой.

Переговоры с Турцией о вступлении в ЕС были начаты в 2005 году - через 18 лет после подачи Анкарой соответствующей заявки. Из 35 так называемых переговорных глав, по которым Турция должна выполнить нормативы Евросоюза, Брюссель признал только 16. Наряду с оккупацией части Кипра, главным камнем преткновения на переговорах являются действия турецких властей в отношении оппозиции.