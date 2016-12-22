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Топливно-энергетический комплекс
Китай готовится защищать статус рыночной экономики в ВТО - WSJ
16:04 12.12.2016 |
Китай готовится к новому витку тарифных войн и готов отстаивать свой статус рыночной экономики во Всемирной торговой организации (ВТО), пишет The Wall Street Journal.
В воскресенье, 11 декабря, исполнилось 15 лет с момента вступления Китая в ВТО, что, согласно уставу организации, означает автоматическое признание страны рыночной экономикой и отмену статьи, позволяющей другим странам вводить специальные антидемпинговые тарифы в отношении китайских товаров. Однако это чисто техническое событие находится под вопросом из-за обострившихся противоречий, вызванных опасениями крупнейших экономик мира по поводу притока на рынок дешевых китайских товаров, главным образом стали.
В частности, за два дня до 15-летия членства Китая в ВТО власти США ввели антидемпинговые тарифы в отношении поставок китайских стиральных машин, объем импорта которых в минувшем году превысил $1,1 млрд. Кроме того, было объявлено о начале расследования поставок фанеры из КНР, стоимость которых в 2015 году превысила $1 млрд.
Если Китай будет действовать по правилам ВТО и подавать официальную жалобу на указанные меры, процесс может занять несколько лет, при этом нет гарантий, что ВТО примет решение в пользу КНР. Эксперты опасаются, что власти КНР могут в ответ ввести собственные тарифы на ввоз иностранной продукции, которые способны нанести существенный ущерб зарубежным экспортерам.
"Это вопрос защиты наших прав и соблюдения правил, - заявил вице-председатель аналитической группы при министерстве торговли КНР Сюэ Жунцзю. - Китай уже не тот, что был раньше. Реакция будет решительной".
Основные торговые партнеры Китая, включая ЕС, США и Японию, неоднократно высказывали свое недовольство политикой властей КНР, обвиняя их в господдержке компаний, создающей несправедливое конкурентное преимущество.
"Китай не вел себя как рыночная экономика в слишком многих аспектах, касающихся госкомпаний, субсидий и демпинга, - отметил член Бюджетного комитета при Палате представителей Конгресса США Сэнди Левин. - Против Китая было возбуждено больше антидемпинговых дел, чем против всех остальных стран мира вместе взятых".
При этом экономист Института мировой экономики Петерсона Чед Баун отметил, что не только крупнейшие развитые экономики, но и другие страны, включая Индию и Бразилию, стали чаще жаловаться в ВТО на демпинг со стороны Китая.
"Дело касается Китая и всех стран мира, а не только США и Европы", - сказал эксперт.
Многие указывают на то, что позиции США в отношении Китая едва ли изменятся в ближайшие четыре года, поскольку избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной компании неоднократно заявлял о необходимости ограничения импорта китайских товаров с целью защиты местных производителей.
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