В 2009-м году начался всем известный долговой кризис в Греции.

Причины, по которым Эллада оказалась в таком плачевном состоянии, называют самые разные - от расточительных правительств, из года в год подтасовующих статистику и данные об экономической и финансовой ситуации в Греции - до глобального экономического кризиса 2007-го, который тяжелей волной накрыл слабую и не готовую к новым вызовам греческую экономику.

Так или иначе, на сегодняшний день греческий долг достиг суммы свыше 300 млрд евро. И эта цифра перманентно увеличивается. Несмотря на "спасательный круг", который Еврозона кинула своему товарищу, экономическая ситуация в стране не улучшается. А жесткое затягивание поясков вызывает лишь активное протестное движение в середине общества.

Поучительный пример Греции очень кстати пришелся бы и Украине, которая время от времени протягивает руку в ожидание получить очередной транш от МВФ.

Предложенная Украине схема "финансового оздоровления" очень похожа на греческую модель - урезание соцрасходов, повышение пенсионного возраста, проведение приватизации. Хотя, конечно, есть нюансы...

О том, как греки пытались обмануть МВФ, о политической цене радикальных реформ, а также популярности идеи "русского мира" на греческих просторах, в интервью ДС рассказал греческий журналист Константин Онисенко.

- Бытует мнение, что именно МВФ накинуло на шею греческой экономики петлю. Даже Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман высказался, что действия Еврогруппы по отношению к Греции являются "ужасным, возможно, смертельным, ударом" не только по экономике Греции, но и по всему Европейскому проекту. Так ли это?

- МВФ - это всего лишь механизм - цементный и жесткий. Когда в Греции начались серьезные экономические проблемы, то в ЕС не было механизма, который позволил бы спасать страны в подобных ситуациях. Сейчас он есть - вырос на горбу Греции. Речь идет об ESM (Европейский стабилизационный механизм - постоянно действующий фонд финансовой стабилизации стран Еврозоны, заменяющий существующие два фонда -Европейский фонд финансовой стабильности, располагающий гарантированными странами Еврозоны 440 миллиардами евро, и Европейский механизм финансовой стабилизации, располагающий представленными Европейской комиссией 60 миллиардами евро - ред.)

23 января 2012 года на встрече министров финансов стран Еврозоны был согласован окончательный текст договора о постоянно действующим фонде. Именно из-за Греции.

- Выходит, не было иных путей решений проблем, кроме как обратиться к МВФ?

- Альтернативы тогда действительно не было. МВФ заявил - мы вам дадим денег, но помните, что не одним вам плохо. Ведь у нас в очереди еще 200 стран, требующие помощи. Например, в Африке, где ситуация в разы хуже. Поэтому, пожалуйста, исполняете все наши условия. Например - понижайте зарплаты (минимальна зарплата сейчас в Греции - около 400 евро, до кризиса была где-то на уровне 600 евро - ред) . Еще одно требование - открыть "закрытые" профессий. То есть те профессии, которые требуют дорогостоящих лицензий.

- Например?

- Если у вашего отца есть аптека, то вы может у него получить лицензию на работу, или же должны ее купить у любого другого фармацевта, но за большую цену. По-другому никак не откроете свою аптеку. Так было и в других отраслях. В частности, среди таксистов. МВФ сказал, что нужно все эти "закрытые" профессии открыть - для повышения конкуренции и оживления рынка труда. Так как существовавшая практика серьезно снижала внутреннюю конкуренцию (Во многих элитных специальностях существовала практика минимальной стоимости, то есть адвокат или архитектор не мог взять сумму за консультацию ниже установленной - ред.)

Или еще один показательный пример. Представьте себе, что на одной улице расположены две кофейни. Они между собой регулируют цены. Если же здесь таких заведений будет 30, то и цены упадут в разы. Также больше людей смогут стать участниками рынка.

Константин Онисенко

Греция, по требованию МВФ, понизила минимальную зарплату, но бизнес так и не открыла. В результате - старые монополии остались, только у них прибыль увеличилась, ведь своим же работникам смогли официально снизить зарплату. Программа МВФ сработала бы при условии, что снижение зарплаты и открытие "закрытых" профессий делалось пакетом, одновременно. Тогда на рынке появились бы новые игроки, цены, конкуренция на рынке труда, соответственно, снизилась бы и разница в зарплате.

- Почему руководство страны не пошло на полное выполнение требования МВФ?

- В Греции существует такое понятие, как политическая цена. Политик, подписывающий закон, так или иначе, ущемляет некую группу в обществе, которая мгновенно начинает его ненавидеть. И он теряет своих избирателей. У нас все власти, последние 30-40 лет бояться такой политической цены.

МВФ пришел и сказал - распишите ваш государственный бюджет. Куда вы тратите деньги. Логично? Конечно. Греция расписала - и оказалось, что существует дыра - 30% денег от налогов непонятно куда деваются. Есть такие фирмы, которые поддерживаются экономически государством, но им же не контролируются. То есть - они получают дотации. Это некоторые театры, даже институты рыбного хозяйства. Мы до сих пор не пересчитали эти фирмы. И для Греции было бы хорошо, чтобы многие из них попросту были закрыты. Ведь люди, работающие там, - непонятно за что получают большие деньги.

- Вы говорите, что требования МВФ были логичными. А почему же греки проклинают европейских финансистов?

- Конечно, были и жестокие вещи. Как вот - повышение пенсионного возраста с 66 до 67 лет. Или же снижение зарплаты в бюджетной сфере. МВФ действительно хотел спасти Грецию. Ведь там понимали, что желаемого роста экономики в Греции не будет. Несмотря на это, дали деньги. Может, в этом и была ошибка. Было бы по-другому, если бы списали внешний долг, или хотя бы снизили свои критерии. Но МВФ железобетонной, а нужно было бы отойти от этой линии.

- Может ли Украина что-то позаимствовать из греческого опыта?

- Не знаю, стоит ли Украине полностью адаптировать наш опыт.

Поначалу Греция не хотела сотрудничать с МВФ. Она хотела его обмануть, чтобы просто взять деньги.

Определенные политики не желали делать те реформы, которые ущемляли их лично и их электорат. К сожалению, в период кризиса люди слушают того, кто громче кричит. На каком-то этапе власти пытались играть с МВФ как кошка с мышкой. А это невозможно, потому что деньги даются поэтапно. Будешь играться - не получишь следующей транш.

Только сегодня, по прошествии семи лет, Греция начинает делать то, что была обязана делать еще в начале кризиса - продажа государственного имущества, портов, земель, фирм.

- Что же вдруг изменилось?

- Все поняли - другого выхода нет. Да и политики успели себя показать. За последние пять лет Греция проделала ключевые реформы. До этого лет 50 ничего не делалось. Как и в Украине - последние 25 лет. Реформы -это тяжело, это всегда шок. Но по-другому никак.

- "Шоковая терапия" по-гречески. Это как?

- Есть несколько реформ, которые сильно повлияли на население. В первую очередь - все, что связано с выплатами зарплат, увеличением пенсионного возраста. Также налоговая реформа. Она оказалась самой жесткой. Ведь налоги повысили до такой степени, что коло 50% от прибыли уходит на их уплату. Многие фирмы из-за этого закрылись. Остались - наиболее конкурентные. Еще несколько лет придется ждать, чтобы увидеть, куда Греция движется.

- Часто европейские политики воспринимают Грецию как избалованного ребенка, который много хочет, но ведет себя непослушно. Это стереотип или есть все же доля правды?

- Во многих странах Европы также считают, что три года тому назад на Востоке Украины восстало русскоязычное население, потому что их ущемляли нацисты и бандеровцы, расхаживающее по Киеву. Это правда?

- ?!!

- Проблема в том, что СМИ транслируют разные картинки. В частности, показывают, какие греки ленивые. Мол, никто не хочет работать и от этого все беды. Те же СМИ показывали и какие-то нацистские марши по Киеву. По количеству рабочих часов в неделю Греция находиться на самых высоких позициях. У нее показатели выше, чем у той же Германии.

- Да ну?

- Да, нужно просто понимать, что Европа - не единый организм. Это много собранных вместе интересов. У каждого политика - своя риторика, обращеная к внешней и внутренней аудитории.

- Все же сложно себе представить грека, который работает без устали.

- Греки умеют жить красиво, потому что находятся в особом географическом месте. Как и итальянцы или французы.

- Жить красиво - это как?

- Это находиться возле моря, если даже ты работаешь 10 часов в день, можешь выйти в обеденный перерыв в кафе. Посидеть там, выпить бокал вина, хорошо покушать. И за полчаса вернуться на свое рабочее место.

- И это не роскошь?

- Нет. Никто не заставит народ жить так, как он не хочет. Греции минимум пять тысяч лет. И она прожила все - войны, геноциды, построила культуру всей Европы, христианства. Она все переживет. И останется на том же месте.

- Отдельно или как часть ЕС?

- Европы без Греции нет. Как часть экономического союза она останется. Ведь ее никто не может выгнать. Нет такого механизма. Да она и не хочет никуда уходить. Греки более европейцы, чем некоторые страны северной Европы, которые сильнее экономически. Греция последние годы самостоятельно выдержала на 60% удар нелегальной миграции беженцев из Сирии. И выдержала это более человечно, чем те же северные страны Европы.

- Насколько Афины важный игрок внутри большой "европейской семьи"?

- В экономическом плане - далеко не ключевой игрок. Экономика Греции-микроскопическая. В культурном плане - конечно, мы одни из лидеров. Все ценности человечества родились в Греции.

- А как насчет пророссийского лобби в Греции. Говорят, русских у вас любят?

- Россия вкладывалась в Грецию на протяжении многих лет - еще со времен Екатерины II. Внедрялось понятия, что Россия - братский народ, который спасет Грецию от всех бед. Чего-чего, а бед всегда хватало. Греция находится в очень выгодном геополитическом месте - с одной стороны смотрит на Италию, с другой - на Турцию. Это кусок земли, который всегда был нужен Москве.

Во времена Союза поддерживались греческие коммунисты. Сегодня Россия также выделяет огромные средства, чтобы улучшать свой имидж. В частности, подпитывает СМИ, которые в освещении украинской войны находиться на стороне России.

На политическом уровне на Россию были только финансовые надежды. Но политики поняли, что не стоит надеяться на Москву. Только - на собственные силы. Да и людям все равно что там в РФ, всех волнует ключевая тема - кризис внутри страны.

- "Русский мир" близок грецкому обывателю?

- На Афоне есть один монастырь святого Пантелеймона - так называемый русский монастырь. Туда русские власти и бизнесмены вложили очень много денег. И он считается одним из главных культурно-политических центров поддержки "русского мира" среди верующих греков. Русские понимают, что вера - это сила, с помощью которой легко контролировать людей.

Несмотря на это, греки в своем большинстве не готовы принять идею "русского мира". Потому что они - свободные люди. Восприятие религии у нас отличается от русского варианта. Грек, когда входит в церковь, не становиться на колени. И женщины платков не носят. Ходят в церковь, когда чувствуют нужду. Также на Пасху закупают в огромном количестве петарды, и как только 12 часов пробьет, возле церквей все эти петарды взрываются. Вот такое у нас отношение к церкви.

- Что греки говорят об Украине?

- Еще в марте 2014-го мнение об Украине было плохое. Тогда очень сильно включилась российская пропаганда. Был информационный взрыв - " плохие люди в Украине ущемляют русскоязычных граждан". Поначалу это была жесть. Сейчас все поменялось в положительную сторону. Очень хорошо заработала украинская диаспора. Умирает миф, что "Россия нас спасет".

- И как это меняет ситуацию?

- Украина - прекрасная страна. Молодые украинцы по уровню образованию в среднем выше многих европейцев. Моисей не даром водил евреев 40 лет по пустыне - чтобы умер последний раб. Украине нужно время для изменений. А потенциал есть. Нет ни одной страны, которая стала успешной и сильной без крови. В Украине сейчас нет колпака, здесь происходит жизнь. Украинцы намного стали мудрее, стали меньше верить шарлатанам. И это хорошо.

- Видите ли вы среди украинских политиков - настоящих реформаторов?

- В Украине существуют силы, как и в Греции, которые опасны по своей сути. Они давят на эмоции. Например, используют в своей риторике чувство безысходности. В Греции тоже были такие политики, которые разбрасывались лозунгами. В последствии, они пришли к власти. Это та же оппозиция, которая говорила, что в первый же день проведет меморандум - о пересмотре договора с МВФ. Однако пришедшие к власти оппозиционеры увидели настоящую ситуацию в стране и поняли, какая перед ними стоит перспектива. Начали делать те же вещи, что и предыдущая власть в 2009 году - открытие "закрытых" профессий, продажа госимущества и т.д. Для Украины актуальный урок Греции - сложные проблемы не имеют быстрых и легких решений. Все, кто пытается протолкнуть "быстрые" решения - вруны. А политик, обещающей за два дня все порешать, - демагог. Ни Европа, ни Россия Украину не спасут. Вы должны сами делать реформы. МВФ дает деньги. Задание Украины - строить свою экономику, чтобы та была эффективной и в перспективе сумела отдать долг. Вот и все.