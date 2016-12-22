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Топливно-энергетический комплекс
Еврокомиссия пригрозила семи странам санкциями из-за Volkswagen
Еврокомиссия в четверг вынесла предупреждение семи странам-членам в связи с "эмиссионным скандалом", в центре которого оказался автопроизводитель Volkswagen. Как сообщает Би-Би-си, власти Германии, Британии и еще пяти стран обвиняют в том, что они не ввели в отношении компании штрафных санкций, как это сделали власти США.
"Власти отдельных стран ЕС должны обеспечивать законопослушность автопроизводителей", - говорится в заявлении комиссара по промышленности Эльжбеты Бьенковской.
По законам ЕС, использование приборов, маскирующих завышенный объем выхлопов, строго запрещено. Правительства всех стран ЕС должны обеспечивать соблюдение этого запрета.
Как говорится в пояснительной записке Еврокомиссии, только национальные регуляторы могут санкционировать продажу той или иной модели автомобиля в своей стране, и только они могут наказать автопроизводителя за нарушение тех или иных стандартов.
Тем не менее, заявили в комиссии, власти семи стран этого не сделали, а еще ряд стран (Чехия, Греция и Литва) вообще не имеют в своем национальном законодательстве положений, на основе которых Volkswagen или другие нарушающие экологические нормы автокомпании можно было бы привлечь к ответственности.
Уведомление Еврокомиссии - первый шаг в процедуре, применяемой к странам, нарушающим законодательство ЕС. У стран, против которых были выдвинуты обвинения, есть два месяца на то, чтобы на них отреагировать.
Если реакции не последует, Еврокомиссия вправе начать разбирательство в Европейском суде в Люксембурге.
Осенью 2015 года выяснилось, что автопроизводитель Volkswagen манипулировал в США и ряде стран Европы результатами тестов на выброс выхлопных газов машин с дизельными двигателями.
Американское агентство по охране окружающей среды обнаружило, что программа, использовавшаяся в бортовом компьютере автомобиля, могла определять, в каком режиме работает двигатель.
При проведении теста на выброс выхлопных газов программа занижала реальные показатели.
В июне американский суд, удовлетворив иск минюста страны, постановил, что компания должна заплатить покупателям в США 10 млрд долларов компенсации.
По данным самой компании, подделка результатов тестирования коснулась 11 млн машин с дизельными двигателями по всему миру.
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