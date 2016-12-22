В попытке поддержать национальную валюту власти Турции объявили, что планируют проводить государственные тендеры в турецких лирах. В минувшее воскресенье президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны обменивать на лиры свои накопления в иностранной валюте. Он также добавил, что Турция рассматривает возможность осуществлять торговлю с Китаем, Россией и Ираном в их национальных валютах.

Впрочем, экономисты полагают, что такие непопулярные меры вряд ли снизят давление на турецкую валюту, которая за год потеряла пятую часть своей стоимости. Экономист банка QNB Finansbank в Стамбуле Дениз Чичек не верит, что проведение тендеров в лирах подстегнет спрос на турецкую валюту. "Конечно, было бы идеально заключать все контракты в национальной валюте, но следует также подчеркнуть, что причина, по которой эти контракты заключаются в иностранной валюте, состоит в том, что доверие к лире низкое, - прокомментировал он в интервью DW предложение турецких властей. - В таких обстоятельствах фирмам будет сложно привлечь долгосрочное финансирование в лирах".

На курс турецкой лиры негативно влияют политическая неопределенность и жесткие репрессии, последовавшие за провалившимся 15 июля путчем. Дополнительное давление оказывает укрепление доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В результате лира оказалась среди наиболее обесценившихся валют развивающихся рынков.

Нужен резкий подъем ставки

Между тем Эрдоган также призвал Центральный банк Турции снизить ключевую ставку, чтобы подстегнуть экономический рост. На это заявление, которое турецкий президент сделал 4 декабря, турецкая валюта отреагировала новым снижением к доллару.

Специалисты по экономике, в свою очередь, придерживаются прямо противоположного мнения: необходимо резко поднимать ставку, ведь это единственный способ поддержать национальную валюту. "Турция может объявить о мерах относительно ликвидности в иностранной валюте. Но я не думаю, что любая другая мера, кроме повышения ставки, подействует", - подчеркнул Инан Демир, экономист по развивающимся рынкам в финансовой компании Nomura в Лондоне.

Чтобы поддержать валютный курс, ЦБ Турции в ноябре впервые за почти что три года поднял ключевую ставку. Повышение произошло на 50 базисных пунктов. Однако на слабом курсе лиры этот шаг не отразился, и ЦБ оказался перед необходимостью ужесточения денежной политики в ближайшие месяцы.

Рынку не хватает уверенности

Не придали инвесторам уверенности и недавние заявления турецких властей, отмечает экономист Rabobank Петр Матис. "Премьер-министр Бинали Йылдырым пытался убедить иностранных инвесторов в том, что контроль за движением капитала введен не будет. Однако маловероятно, что такие комментарии восстановят доверие рынка, пошатнувшееся вследствие неспокойных событий в турецкой политике и результатов президентских выборов в США", - рассуждает эксперт.

Он убежден, что в кризисе курса лиры виноваты как внутренние, так и внешние факторы, которые только подогрели пессимистичный настрой инвесторов. Матис прогнозирует, что лира останется уязвимой до тех пор, пока не восстановится уверенность в политике турецких властей.

Опасность замкнутого круга

Как свидетельствуют последние данные Центробанка, владельцы банковских депозитов увеличивают свои накопления в иностранной валюте, несмотря на слабость лиры. Если ЦБ не вмешается, резко подняв ставку, лира может попасть в замкнутый круг, предостерегает Инан Демир из Nomura. "Ожидания еще большего ослабления лиры подстегивают спрос на иностранную валюту, который, в свою очередь, приводит к еще большему снижению курса - как раз определение замкнутого круга".

Правда, у радикальных мер Центробанка, о которых говорит Демир, есть и обратная сторона: они навредят экономическому росту. Однако, делает оговорку эксперт, было бы намного хуже "позволить валюте дальше обесцениваться и вносить хаос в балансы компаний".