Национальный банк Украины в ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в декабре продал на 119,4 миллиона долларов больше, чем купил.

Согласно данным на сайте регулятора, за месяц НБУ провел 3 аукциона по покупке валюты, в ходе которых купил 115 миллионов долларов.

В то же время, регулятор провел 5 аукционов по продаже валюты, на которых продал 234,4 миллиона долларов.

Наибольший объем продажи валюты приходится на три последних рабочих дня межбанковского валютного рынка в 2016 году, 27-29 декабря, за которые НБУ продал 202,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в ноябре пополнил золотовалютные резервы на 80 миллионов долларов.

Золотовалютные резервы Украины на конец ноября составили 15,271 миллиарда долларов США, что на 14,8% выше показателя на начало года.

Вчера, 29 декабря, в НБУ сообщили, что текущий уровень международных резервов составляет около 15,6 миллиарда долларов США.

Котировки гривни к доллару США к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке в последний день его работы в 2016 году установились на уровне 27,05/27,20 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 17:00 29 декабря установился на уровне 27,1909 гривни/доллар.

Национальный банк объяснил девальвационное давление на курс гривни перед новогодними праздниками избытком гривневой ликвидности, отсутствием потребности у экспортеров продавать валютную выручку после получения возмещения НДС и ростом спроса на валюту для платежей по валютным кредитам в конце года.

Эксперты объяснили текущую девальвацию гривни к доллару США также избыточной ликвидностью рынка в связи с традиционным ростом бюджетных платежей правительства в конце года, но спрогнозировали, что ситуация стабилизируется с наступлением новогодних праздников.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.