Форекс - Курс евро к доллару в пятницу растет на фоне низкого объема торгов в преддверии празднования Нового года, а также на ожидании трейдерами выхода экономической программы избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 EET курс евро к доллару рос до 1,0564 доллара за евро с 1,0491 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 116,80 иены за доллар со 116,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,49%, до 102,15 пункта.

В преддверии новогодних празднований объем торгов на всех мировых рынках значительно снижен, и каких-либо ярко выраженных трендов не наблюдается. Инвесторы закрывают свои позиции, фиксируя прибыль, и стараются не открывать новых. На этом фоне евро в пятницу укрепляется к американской валюте.

Влияние на торги также оказывает ожидание участниками рынка публикации экономической программы избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает газета The Wall Street Journal, его планы по экономике страны станут известны уже в следующем месяце.

С начала ноября, после победы Трампа на президентских выборах, доллар укреплялся к мировым валютам на ожиданиях инвесторов, что его экономическая политика усилит рост экономики страны и ускорит инфляцию до целевого уровня Федрезерва в 2%. Однако затем, с приближением праздников и конца года, а также на данных внутренней статистики, американская валюта стала сдавать свои позиции.

"Если станет известно что-нибудь о том, что нас ожидает в январе, это может изменить динамику торгов доллара", - приводит издание слова валютного стратега National Australia Bank Рэя Эттрилла (Ray Attrill).