Форекс - Курс доллара США продолжает снижаться как относительно евро, так и по отношению к иене на торгах в четверг.

Стоимость американской валюты к 13:35 EET опустилась на 0,4% - до $1,0459 за евро, курс доллара к иене снизился на 0,6%, до 116,55 иены.

Негативное давление на доллар оказали слабые статданные по рынку жилья США, опубликованные накануне, пишет MarketWatch.

Индекс незавершенных сделок на американском рынке жилья (pending home sales) в ноябре упал на 2,5% - до 107,3 пункта, минимального уровня почти за год, сообщила Национальная ассоциация риелторов США.

Внимание инвесторов в четверг направлено на данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю, которые будут обнародованы министерством труда в 15:30 EET.

Тенденция к укреплению доллара относительно евро, иены и большинства других мировых валют отмечалась с момента избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре.

По словам главного исполнительного директора FPG Securities в Токио Кодзи Фукайи, некоторое давление на пару доллар/иена оказала фиксация прибылей инвесторами после существенного укрепления американской валюты.

В то же время спрос на доллары поддержали японские импортеры, которые традиционно оплачивают приобретенные за рубежом товары в конце месяца, отметил эксперт.

Обороты торгов на валютном рынке остаются низкими в условиях праздничного сезона, что способствует повышенной волатильности, говорят эксперты.

Курс евро к иене на торгах в четверг опустился на 0,2% - до 121,91 иены

