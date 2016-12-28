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Доллар дорожает на данных по потребительскому доверию в стране
19:00 28.12.2016 |
Форекс - Доллар в среду продолжает дорожать к мировым валютам на хорошей статистике по потребительскому доверию в США, усилившей ожидания укрепления экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 EET курс евро к доллару снижался до 1,04 доллара за евро с 1,0457 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 117,58 иены за доллар со 117,42 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,41%, до 103,46 пункта.
В среду активность торгов на американских биржах слабая, поскольку инвесторы готовятся к предстоящим новогодним праздникам. По мере приближения конца года объем торгов значительно снижается, участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.
В то же время, участники торгов продолжают отыгрывать внутреннюю статистику по потребительскому доверию в США от аналитической компании Conference Board. Согласно ей, индикатор за декабрь вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.
Индекс экономических ожиданий в США в декабре вырос до 105,5 пункта с пересмотренного показателя ноября в 94,4 пункта. Первоначальный показатель октября составлял 91,7 пункта. Индекс экономических условий составил в отчетном месяце 126,1 пункта против пересмотренного ноябрьского показателя в 132 пункта. Первоначальный уровень октября составлял 130,3 пункта.
Хорошие данные статистики усилили ожидания укрепления крупнейшей экономики мира в следующем году. Улучшение ситуации с ростом ВВП США является одним из условий для повышения базовой процентной ставки ФРС, а значит, это может привести к увеличению темпов ужесточения монетарной политики. По итогам декабрьского заседания регулятор сообщил, что в 2017 году ожидает три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).
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