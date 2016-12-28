Национальный банк отмечает наличие избыточного спроса на инвалюту на межбанковском валютном рынке из-за необходимости проведения компаниями платежей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

НБУ отмечает, что сегодня на межбанке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов.

"Предложение валюты, которое вчера было ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе, сегодня частично восстановилось. Но его недостаточно, поскольку бюджетное возмещение НДС, которое компании-экспортеры получили на прошлой и текущей неделе, сдерживает их потребности в гривневой ликвидности, а следовательно, и продажу их валютной выручки", - объясняет Нацбанк.

В то же время в последние дни значительно усилился спрос со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

В случае, когда на валютном рынке доминируют временные факторы, Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний.

Сегодня, 28 декабря, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты.

Объем аукциона - до 100 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, с начала торгов котировки на межбанке выросли с 26,59-26,70 UAH/USD до 26,90-27,00 UAH/USD.