Во вторник, 27 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 98,4 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 166,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 84,3 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 172,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 7 коп. во вторник снизился на 30 коп. до 26,65 UAH/USD.