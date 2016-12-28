Валютные продажи Нацбанка 27 декабря не смогли спасти гривну от падения на межбанке: по итогам торгов ее курс снизился на 27 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,60-26,65 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня цена безналичного доллара подскакивала и выше, потому Нацбанку пришлось спасать рынок, распродавая свои золотовалютные резервы: продал $46,80 млн. из запрошенных $68,10 млн. Без валюты остались лишь те, кто выставил НБУ в ходе аукциона минимальный курс - он сегодня составил 26,40 грн./$. Чиновники отказывались отдавать доллар так дешево: курс отсечения был установлен на уровне 26,68 грн./$, а средний ценник на нацбанковскую валюту составил 26,64 грн./$. Это ниже текущих рыночных цен на момент появления регулятора на торгах.

"Межбанк сегодня открывался на уровне 26,25-26,36 грн./$, однако уже к 10:30 котировки достигли 26,45-26,5 грн./$. Из-за небольшого предложения, обусловленного выходным днем в США и Европе в понедельник, рынок продолжил рост и достиг 26,65-26,78 грн./$. Ближе к 12:00 Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по продаже доллара общим объемом до 80 млн", - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Также, как и Нацбанк, которому пришлось объяснять общественности обвал курса гривни, финансисты кроме рождественских каникул у католиков назвали еще одну причину дефицита доллара - выплаты по НДС, которые получили наши компании. Госказначейство возместило по налогу около 10 млрд. грн., отбив желание у экспортеров продавать доллар. Полученных от государства средств многим хватало для выплат зарплат в конце года и налоговых платежей, потому они не торопились избавляться от валюты.

"Выплаты по НДС экспортерам оказывают негативное влияние на курс, поскольку, получив дополнительную гривневую ликвидность, экспортеры воздерживаются от продаж свободной части валютной выручки, в результате чего на рынке сокращается объем валютного предложения", - подтвердил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Потому предновогодних валютных рекордов 27 декабря не фиксировалось. На межбанке наторговали на $332,64 млн. - на привычный объем, улучшив лишь вчерашний провальный показатель ($136,06 млн.).

Главным продавцом доллара сегодня стал Нацбанк, только за ним выделяли ПУМБ, ОТП Банк и Проминвестбанк. А из покупателей валюты - Альфа-Банк, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль. Кредит Агриколь Банк, а также Приватбанк. Кстати, казначеи пришли к мнению, что эре Приватбанка-ключевого продавца валюты на межбанке пришел конец. Говорят, что через него после национализации больше не заходят крупные партии валюты в страну.

Финансисты надеются на выравнивание межбанка в среду.

"Завтра напряжение на валютном рынке должно снизится, так как у компаний до 30 декабря продолжается бюджетно-налоговый период и им все равно будет нужна гривна. При этом бизнесу необходимо будет провести платежи в среду и четверг из-за ограниченного количества операций, которые банки будут проводить 30 числа", - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он спрогнозировал на 28 декабря курсовое движение в рамках 26,40-26,55 грн./$.

Правда, коллеги Куринного напомнили еще и об отложенном спросе на доллар, которые сформировался за последние дни.

"В среду ожидаем на межбанке рост продаж валюты как следствие вчерашних рождественских праздников. Однако не стоит забывать об отложенном спросе, ведь сегодня многие импортеры решили переждать курсовые волнения. Рост валютного предложения завтра может быть нивелирован вернувшимся на рынок отложенным спросом. Таким образом, значительное укрепление гривны завтра считаем маловероятным", - сказал Станислав Верхградский. И спрогнозировал старт межбанковских торгов в рамках 26,50-26,60 грн./$.

Самый широкий курсовой диапазон на завтра заложил Юрий Гриненко: "Скорее всего, 28 декабря старт межбанка произойдет в рамках 26,60-26,75 грн./$, и, думаю, курс доллара вполне может двинуться вверх. Вряд ли экспортеры начнут активно продавать необязательную часть валютной выручки, имея на счетах сегодняшние выплаты по НДС".

Стоимость доллара на наличном рынке будет зависеть от движений межбанка. Также, как и сегодня - курс в кассах поднимался вслед за безналичными котировками.

"Наличный доллар 27 декабря демонстрировал рост с 27,23-27,30 грн./$ до 27,30-27,40 грн./$", - подытожил Станислав Верхградский.