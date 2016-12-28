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Золото дорожает в преддверии новогодних праздников
18:43 27.12.2016 |
Стоимость золота во вторник растет, поскольку инвесторы после празднования католического Рождества готовятся к Новому году и заинтересованы в "безопасных" активах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.58 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,40 доллара, или на 0,48% - до 1139 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,90% - до 15,90 доллара за унцию.
Главным фактором, движущим рынками, в настоящее время остается новогодние празднования. В понедельник из-за католического Рождества многие торговые площадки, в том числе рынок золота, были закрыты. Во вторник активность инвесторов также остается слабой. К тому же биржи в таких странах, как Австралия, Гонконг, Великобритания не работают вторую сессию подряд.
На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать рискованных шагов и не занимать больших позиций, на фоне чего растет спрос на более безопасные активы. Традиционно к их числу относится и золото.
Как отмечает агентство MarketWatch, текущий год стал самым доходным для золота и серебра с 2012 года. Этому способствовали глобальная экономическая неопределенность из-за опасений относительно динамики процентных ставок в ряде стран, а также ряд геополитических событий, например, решение о выходе Британии из ЕС (Brexit). C начала 2016 года золото подорожало в целом на 6%, а серебро - на 14%.
"2016-й был, действительно, поворотным годом для цен на золото. В этом году произошла ключевая смена направления торговых цен и настроения участников рынка", - приводит агентство слова аналитика Thegoldforecast.com Гэри Вагнера (Gary Wagner).
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