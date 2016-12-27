В текущем году Украина не потеряла ни одного метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции, заявляет секретарь СНБО Александр Турчинов.

"2016 год - это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции", - сказал он в ходе посещения базы Национальной гвардии Украины во вторник в Киевской области.

А.Турчинов также отметил, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".

"Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе", - заявил секретарь СНБО Украины.

Говоря же о текущей ситуации в зоне проведения АТО на Донбассе, А.Турчинов подчеркнул, что обстрелы со стороны боевиков не прекращаются.

"У нас нет альтернативы, кроме как защищать наше государство. К сожалению, решение о режиме прекращения огня перед большими праздниками, чтобы тишина была бы в селах вдоль линии разграничения, - российскими гибридными войсками не выполняется. С первого дня после оглашения перемирия обстрелы продолжились. Ранее хотя бы неделю мы наблюдали снижение количества обстрелов. Сейчас мы видим, что Россия и подконтрольные ей группировки не собираются выполнять никакие договоренности", - заявил он.

