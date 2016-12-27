Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 356,146 млрд гривен 26 декабря, банки уменьшили на 99,85 млн гривен до 170,969 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 26 декабря уменьшился на 3,86 млн гривен до 6,288 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 29,66 млн гривен до 15,625 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 26 декабря уменьшился на 74,05 млн гривен до 549,028 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: