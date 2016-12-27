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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 356,1 млрд гривен, банки уменьшили на 99,85 млн гривен до 170,9 млрд гривен 26 декабря
09:27 27.12.2016 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 356,146 млрд гривен 26 декабря, банки уменьшили на 99,85 млн гривен до 170,969 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 26 декабря уменьшился на 3,86 млн гривен до 6,288 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 29,66 млн гривен до 15,625 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 26 декабря уменьшился на 74,05 млн гривен до 549,028 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 13.12
|536634,78
|356145,90
|157441,99
|14037,41
|9009,48
|на 14.12
|536425,45
|356145,90
|157173,76
|14115,03
|8990,76
|на 15.12
|534903,92
|356145,90
|158187,61
|14274,63
|6295,78
|на 16.12
|543219,30
|356145,90
|166145,71
|14633,70
|6293,99
|на 19.12
|543348,73
|356145,90
|166251,59
|14650,57
|6300,67
|на 20.12
|543577,41
|356145,90
|166494,23
|14623,72
|6313,55
|на 21.12
|543828,23
|356145,90
|166605,32
|14748,52
|6328,49
|на 22.12.
|543699,05
|356145,90
|166458,04
|14774,87
|6320,24
|на 23.12
|549101,98
|356145,90
|171069,25
|15595,09
|6291,75
|на 26.12
|549027,93
|356145,90
|170969,40
|15624,75
|6287,88
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