Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам во вторник растет после снижения днем ранее на фоне низкого объема торгов в связи с празднованием католического Рождества в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.22 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 103,04 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0448 доллара за евро с 1,0453 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 117,27 иены за доллар со 117,07 иены на прошлых торгах.

В понедельник из-за празднования католического Рождества были закрыты многие крупные торговые площадки, в том числе биржи Европы и США. Объем торгов повсеместно был значительно снижен, и доллар ослабел.

Во вторник многие инвесторы возобновили торговлю, хотя их активность остается сдержанной. На этом фоне американская национальная валюта вернулась к укреплению.

"Сейчас мало свежих стимулов, способных двигать рынок", - заявил агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Кодзи Фукая (Koji Fukaya).

На ход торгов позднее может повлиять статистика из США. Аналитическая компания Conference Board обнародует отчет по изменению индекса доверия американских потребителей. По мнению аналитиков, показатель в декабре вырос до 108,5 пункта с ноябрьских 107,1 пункта.