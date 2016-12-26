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Сегодня торги на межбанковском валютном рынке были малоактивны из-за выходного дня в западноевропейских странах и США
20:17 26.12.2016 |
Католические праздники стоили гривне падения на 8 копеек: по итогам безналичных торгов ее курс 26 декабря зафиксировался в рамках 26,33-26,38 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский
"Сегодня торги на межбанковском валютном рынке были малоактивны из-за выходного дня в западноевропейских странах и США (там отмечали католическое Рождество). Спрос рос на небольших по объемам заключаемых сделках. Они в понедельник заключались завтрашней датой валютирования", - объяснил нам ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Итоговый объем сделок 26 декабря оказался мизерным - $136,06 млн. Это заметно меньше пятничного межбанка ($338,58 млн.), и результатов прошлого понедельника ($180,70 млн.).
Именно небольшие объемы и провоцировали раскачку курсов во время торгов.
"Межбанк открывался на уровне 26,25-26,35 грн./$. После чего котировки начали свой рост и достигли 26,30-26,40 грн./$. С появлением большего количества покупателей рынок вышел на 26,35-26,45 грн./$ к полудню. Национальный банк на торги не выходил. Во второй половине дня котировки снизились на уменьшении активности банков", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
В понедельник финансисты не делали большой трагедии из подорожания доллара, хотя сразу предупредили, что завтра безналичный доллар продолжит дорожать. Ведь 27 декабря на межбанке должна продаваться валютная выручка, зашедшая на счета украинских экспортеров вчера, а новая валюта к ним поступала вообще. Причина все та же - католическое Рождество из-за которого не работали американские банки.
"Завтра на объемы торгов на межбанке может негативно повлиять отсутствие свежих заходов валюты сегодня, что могло бы привести к возникновению ситуативного дефицита валюты. Но, с другой стороны, в последнее время экспортеры все чаще прибегают к практике зачисления поступлений валютной выручки в нерабочие дни за рубежом, после чего валюта подлежит продаже в следующую за таким нерабочим днем дату. Таким образом, на рынок поступает дополнительное валютное предложение, которое сглаживает возможный дисбаланс", - в тоже время отметил Станислав Верхградский.
Он прогнозирует завтра старт безналичных торгов в рамках 26,35-26,45 грн./$.
А Олег Куринной допускает и более серьезное подорожание доллара - до 26,40-26,50 грн./$.
"Но это краткосрочная волатильность, которая будет нивелирована ростом предложения в конце месяца, поэтому уже со среды, 28 декабря мы ожидаем снижения курса доллара", - заверил он UBR.ua.
С ним согласился и Верхградский, который считает, что экспортеры начнут активнее продавать доллар уже послезавтра: "Помимо праздничного фактора, сохраняет актуальность потребность компаний в гривневой ликвидности для уплаты платежей в бюджет и выплат зарплат, в связи с чем предприятия продолжат продавать свободную валютную выручку".
Наибольшей активности ждут от аграриев. Финансисты рассчитывают на крупные валютные поступления от растениеводства.
"В денежном эквиваленте основную долю украинского аграрного экспорта занимают соя, кукуруза и подсолнечное масло. Отгрузки этой продукции начались с ноября. Из-за существующих норм возврата валютной выручки в страну - 120 дней - на протяжении зимы эти поступления будут возрастать, так как в основном, экспортеры придерживают валюту. Это поможет сохранить курсовую стабильность в начале следующего года", - заверил Олег Куринной.
Ситуация на наличном валютном рынке будет зависеть от желания украинцев сдавать доллары: чем активнее они будут это делать под новогодние покупки, тем сильнее валюта станет дешеветь. А также от спроса на доллар.
Пока люди не сбрасывают бакс в обменники. "Большого предложения по долларам не наблюдается. Деловая активность слабая", - сообщил Станислав Верхградский.
Тем менее валюта все-таки дешевеет из-за незначительного спроса.
"Наличный доллар начинал 26 декабря в рамках с 26,20-26,30 грн./$, и был стабилен в течении дня без особой деловой активности. После обеда наличный курс немного просел - до 26,15-26,26 грн./tiny_mce_markerquot;, - уточнил Верхградский.
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