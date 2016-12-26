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Состояние межбанковского валютного рынка Украины 26.12.2016
17:12 26.12.2016 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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26.12.2016
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23.12.2016
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Обсяг купівлі та продажу,
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32
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26.3717
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26.2519
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212
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26.3692
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240
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26.3698
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276
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113.40
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26.3683
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16:30
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