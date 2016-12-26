Форекс - Курс доллара к евро и иене в понедельник снижается на фоне низкого объема торгов в связи с празднованием католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.29 мск курс доллара к иене опускался до 117,19 иены за доллар со 117,32 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0460 доллара с 1,0456 на предыдущем закрытии.

В понедельник в связи с празднованием католического Рождества биржи Австралии и Гонконга закрыты. Кроме того, рынки Европы, США, Канады, Мексики и ряда других стран также не будут торговаться из-за праздника. Торги на рынках нефти и золота остановлены.

"Валютному рынку должно не хватать стимулов, поскольку крупные рынки в Азии, Европе и Северной Америке будут закрыты. Это говорит о том, что пара доллар-иена рискует опуститься ниже отметки в 117 иен за доллар...", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).