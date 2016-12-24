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Финансисты допускают раскачку межбанковского валютного рынка из-за рождественско-новогоднего сезона
23:34 23.12.2016 |
Вчерашний обвал курса доллара на 24 копейки не сильно воодушевил участников межбанка, и 23 декабря рынок пошел в обратную сторону. Валюта подорожала на 6 копеек, и под конец недели безналичный курс зафиксировался в рамках 26,25-26,30 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Это не самые высокие уровни, на протяжении дня котировки поднимались и выше.
"Рынок открылся на уровне 26,15-26,25 грн./$. Далее, котировки снизились до 26,12-26,18 грн./$, однако уже к 11:00 развернулись к 26,24-26,29 грн./$. С выходом на торги большего числа валютных покупателей курсы стремительно пошли в рост: до 26,27-26,34 грн./$ к 11:20, а к полудню и вовсе до 26,34-26,43 грн./$. Но уже к обеду они вернулись к отметке 26,30-26,35 грн./$", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Вечерний откат курса доллара объяснили активизировавшимися продажами экспортеров.
"Они вышли продавать доллара на повышенным уровнях, и немного сгладили курс под конец дня. Продавали необязательную часть валютной выручки", - объяснил Юрий Гриненко.
Утренний же всплеск цен спровоцировал недавно национализированный Приватбанк, который после четырех дней отсутствия появился на торгах. Но совершенно неожиданно выставил курс продажи доллара на уровне официального. Это произошло, как раз в тот момент, когда валютный курс пошел вниз, и гривна могла укрепится. Но Приват поставил вчерашний нацбанковский ценник - 26,29 грн./$. И остальные продавцы решили, что не хуже него и стали к нему подтягиваться.
"На тот момент, когда Приватбанк "засветил" продажу долларов по официальному курсу НБУ, рыночные котировки были ниже. На наш взгляд, данные действия Приватбанка могли оказать негативное психологическое воздействие на рынок в условиях восходящей курсовой динамики", - сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Немаловажную роль в подорожании доллара сыграли и сезонные (предпраздничные) факторы.
"Отчасти это вызвано желанием импортеров накопить побольше валюты до понедельника, когда в США будет выходной в связи с католическим Рождеством", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
С ним согласился и Станислав Верхградский: "Не исключаем, что повышенный спрос на валюту связан со стремлением импортеров поскорее завершить расчеты текущего года по контрактам, поскольку на следующей неделе остается лишь три полноценных рабочих дня на межбанке".
Кроме Приватбанка из числа продавцов доллара в пятницу выделяли ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и ING Bank, а из покупателей - ОТП Банк, Ситибанк и Кредит Агриколь Банк.
Общий объем долларовых торгов на межбанке по итогам 23 декабря немного просел - со вчерашних $368,80 млн. до $338,58 млн. Что неудивительно в условиях короткого рабочего дня в пятницу (межбанк закрылся на час раньше обычного).
Банкиры ожидают активного колебания валютного курса на протяжении последней недели 2016 года. Все потому, что 26 декабря из-за неработающих во время католического Рождества американских банков в Украину не будет поступать валютная выручка. Она придет позже, и расшатает рынок.
"Скорее всего, в понедельник торговля начнется в рамках 26,25-26,35 грн./$. А в дальнейшем ситуация будет развиваться зависимости от объемов предложения, которое сможет сгенерировать рынок в выходной для США день. Вообще львиная доля сделок на межбанке придется на два дня 27-28 декабря. 29 будет последний день для клиентов, и все будут стараться закрыть сделки до него. А 30 декабря межбанка не будет", - отметил Юрий Гриненко.
Аналогичные мнения высказали и другие финансисты, хотя они не исключают и более широких курсовых колебаний.
"На следующей неделе наибольшая волатильность рынка будет наблюдаться во вторник-среду из-за отложенного с понедельника спроса. Однако мы не рассчитываем на какие-либо критические волнения. Рост валютного спроса будет нивелирован необходимостью компаний в конце месяца продавать больше валюты для того, чтобы закрыть бюджетно-налоговый период. Поэтому мы прогнозируем диапазон торгов на следующую неделю на уровне 26,20-26,40 грн./$", - сказал Олег Куринной.
"На протяжение всей следующей недели допускаем связанные с зарубежными праздниками традиционные курсовые колебания. Также на котировки активное влияние будет оказывать фактор окончания отчетного периода, который сопровождается повышенным спросом на гривневый ресурс. В понедельник ожидаем открытие межбанка уровнями 26,25-26,35 грн./$", - дополнил коллегу Станислав Верхградский.
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