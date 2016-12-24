Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 356,146 млрд гривен 23 декабря, банки увеличили на 4,611 млрд гривен до 171,069 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 23 декабря уменьшился на 28,49 млн гривен до 6,292 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 820,22 млн гривен до 15,595 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 23 декабря уменьшился на 5,403 млрд гривен до 549,102 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: