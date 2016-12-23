Финансовые новости
- |
- 23.12.16
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
11:06 23.12.2016 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка.
|
Час
|
23.12.2016
|
22.12.2016
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11:00
|
10
|
4.40
|
26.2011
|
26.3060
|
11:30
|
|
|
|
26.3189
|
12:00
|
|
|
|
26.3083
|
12:30
|
|
|
|
26.3044
|
13:00
|
|
|
|
26.2963
|
13:30
|
|
|
|
26.2936
|
14:00
|
|
|
|
26.2927
|
14:30
|
|
|
|
26.2917
|
15:00
|
|
|
|
26.2894
|
15:30
|
|
|
|
26.2870
|
16:00
|
|
|
|
26.2863
|
16:30
|
|
|
|
26.2862
|
17:00
|
|
|
|
26.2860
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Наш госаппарат не способен к экономическому анализу, - Елена Трегуб
Елена Трегуб, директор Департамента координации международной помощи и сотрудничества с международными финансовыми организациями МЭРТ рассказала "ДС", что происходит с международной помощью, которую Украина получает от международных организаций.
ТОП-НОВОСТИ
|Бахматюк должен государству 38 млрд грн - Гонтарева
|Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка"
|Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева
Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
|НБУ заставил экс-акционеров Приватбанка взять на баланс финучреждения самолеты МАУ и горнолыжный курорт "Буковель"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Credit Suisse выплатит штраф в размере $5,3 млрд.
|Остатки средств на корсчетах банков 21 сентября
|НБУ продал 22 декабря банкам депозитные сертификаты на 17 014 млн гривен
|22 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $69,3 млн до $184,6 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам снизился до 13,25%, по валютным СВОП - до 13,75% 22 декабря
|Бахматюк должен государству 38 млрд грн - Гонтарева
Это интересно
|Apple не будет менять аккумуляторы в наушниках AirPods, потому что их невозможно разобрать и починить
Беспроводные наушники Apple AirPods, спустя череду переносов и с приличным опозданием в сравнении с изначальными сроками, всё-таки появились в продаже до рождественских праздников. И сразу попали в руки специалистов iFixit, которые разобрали новинку купертинцев, оценив её ремонтопригодность.
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси