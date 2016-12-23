Цена золота растет в пятницу на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.10 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,3 доллара, или на 0,20% - до 1133,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,15% - до 15,90 доллара за унцию.

Курс доллара к мировым валютам снижается в пятницу, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до максимума с конца июня в 275 тысяч. Аналитики ожидали роста числа заявок лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч. При этом реальный рост ВВП США в третьем квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 3,3%.

Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США в следующем году, делая драгметалл менее привлекательным для инвесторов. В то же время аналитики ожидают, что золото будет дешеветь. "Рынок золота находится под тем же давлением, ничего не изменило тренд на снижение (цен на драгметалл - ред.)", - сказала агентству MarketWatch стратег в Linn Group Айра Эпштайн (Ira Epstein).