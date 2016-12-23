Форекс - Курс доллара к мировым валютам снижается в пятницу, отыгрывая неоднозначные данные статистики по рынку труда, заказам на товары длительного пользования и ВВП США, опубликованным в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET курс доллара к иене опускался до 117,43 иены за доллар со 117,54 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0449 доллара с 1,0438 на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 102,99 пункта.

Неожиданно слабой оказалась статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря. Индикатор резко вырос на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до максимума с конца июня в 275 тысяч. Аналитики ожидали роста числа заявок лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч.

При этом реальный рост ВВП США в третьем квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 3,3%. Данные по заказам на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий. Индикатор в ноябре снизился на 4,6% по сравнению, с октябрем, в то время как эксперты прогнозировали падение на 4,7%.

"(Показатель по - ред.) ВВП был сильнее, по заказам на товары длительного пользования - лучше, но (статистика по - ред.) заявкам на пособие по безработице оказалась разочаровывающей. Будет очень сложно точно установить влияние этих данных с учетом того, насколько мала ликвидность в праздники", - приводит агентство MarketWatch слова стратега по валютным рынкам в Rabobank Джейна Фоули (Jane Foley).