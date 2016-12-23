Обвал доллара не смог остановить даже Нацбанк, который сегодня выкупал валюту. Выкупил, кстати, все, что ему предложили - $28,4 млн. Не $70 млн., которые НБУ заявил в качестве максимума по покупке, но тоже немало.

"Не все пошли на нацбанковский аукцион, многие решили, что валютный спрос будет после обеда, и придержали доллар на вечер. Но не все распродавалось, потому валютные котировки еще просели", - сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Результаты валютных аукционов по покупке валюты, проведенных НБУ.

Дата 22.12.16 16.12.16 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 28.40 50.70 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 26.3000 26.3700 минимальный 26.2775 26.2800 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 26.2885 26.2800 максимальный 26.3000 26.2800 минимальный 26.2775 26.2800 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 28.40 41.00 Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, % 4.9 100.0

Данные: НБУ

Вообще доллара на межбанке было хоть отбавляй, потому валютные котировки начали катиться вниз с самого утра.

"Сессия стартовала отметками 26,420-26,470 грн./$. К 11:30 значения достигли 26,260-26,310 грн./$, к 12:00 пара торговалась на уровне 26,250-26,290 грн./$. И Нацбанк заявил аукцион по выкупу доллара на $70 млн., и уже 13:00 курс вышел на 26,240-26,280 грн./$, после чего прошел двигаться вниз", - рассказала UBR.ua начальник отдела казначейских операций Forward Bank Анна Танцюра.

Из числа продавцов доллара в четверг выделяли ПУМБ, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank, Ситибанк и Альфа-Банк. А из покупателей (кроме Нацбанка) - Креди Агриколь, Универсал Банк, ОТП Банк и ВТБ Банк.

Вместе с регулятором они смогли заметно увеличить объемы торговли: со вчерашних $230,56 млн. до $368,80 млн.

На межбанк попал тот доллар, который экспортеры придерживали в разгар паники из-за национализации Приватбанка - чтобы повыгоднее ее продать. Страсти постепенно улеглись и компании активнее выбрасывают на торги необязательную к продаже валютную выручки. К тому же играет роль и сезонный фактор.

"Излишки предложения на безналичном рынке можно обосновать двумя факторами: все еще высокими объемами выручки, поступающими от аграриев и началом бюджетного сезона в конце месяца. А также тем, что компании начинают накапливать объемы гривны, чтобы закрыть налоговый период, выплатить зарплаты сотрудникам и т.д.", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом при всем, спрос на валюту был не очень большим.

"Ведь большинство импортеров успело скупиться долларами и закрыть свои проплаты. Близится католическое рождество и компаниям нужно было успеть до него, поскольку у западных партнеров будут выходные из-за праздника", - объяснил Юрий Гриненко.

На завтра финансисты делают достаточно спокойные прогнозы.

"Ожидаем курсовой стабильности в диапазоне 26,20-26,30 грн./$", - сказал Олег Куринной.

Рядом находится и оценка Юрия Гриненко - 26,15-26,25 грн./$.

Правда, есть и определенная интрига - ожидается появление на торгах Приватбанка. Он, как известно, долгое время был главным продавцов доллара на рынке. Тем не менее, пока неизвестно, будет ли он и дальше выбрасывать СКВ на торги. Ведь понятно, что в последнее время Приват продавал свой доллар для пополнения гривневой ликвидности.

Что очевидно уже сейчас, так то, что конец года будет активным.

"Подобное равновесие скорее всего продлится до конца года, однако небольшие волнения могут наблюдаться во вторник, 27 декабря из-за отложенного с понедельника спроса. 26 декабря - официальный выходной в США", - говорит Олег Куринной.