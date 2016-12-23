Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1 000 гривен.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.

"Могу сказать, что Кулиша (Пантелеймона) там (на купюре) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1 000 гривен.

Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в последний раз Украина ввела новую купюру номиналом в 500 гривен в сентябре 2006 года.