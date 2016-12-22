Стоимость золота в четверг растет, пользуясь удешевлением доллара, которое вызвано слабыми данными статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,3 доллара, или на 0,12% - до 1134,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,29% - до 16,03 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,30%, до 102,69 пункта.

Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч.

Помимо этого, Минторговли страны сообщило, что потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на 1,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на 24 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%. Располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились на менее чем 0,1%, или на 1,3 миллиарда долларов.

Слабые данные статистики привели к удешевлению американской валюты. Это, в свою очередь, привело к удорожанию торгуемого в долларах золота, так как увеличило спрос на драгметалл со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.