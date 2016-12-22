Курс биткоина на европейской бирже Bitstamp вырос на 5%, достигнув максимума с января 2014 года, пишет Reuters. Общая стоимость всех биткоинов в обращении составила более $14 млрд, стоимость одного биткоина - $875.

С начала года стоимость биткоина на бирже удвоилась. Многие эксперты связывают подобный рост с падением курса китайского юаня, потерявшего в цене более 7% в этом году.

По данным агентства, большинство биткоинов торгуется в Китае, поэтому увеличение спроса на криптовалюту в стране существенно влияет на ее курс на бирже.

«Если подобная тенденция сохранится, биткоин может стать безопасной инвестицией, учитывая, что глобальные нормы постепенно распадаются», - сказал основатель сайта анализа криптовалют Cryptocompare Чарльз Хайтер.

