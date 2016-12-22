Форекс - Курс доллара снижается к иене и евро на фоне слабых данных статистики по рынку труда и доходам и расходам потребителей в США; однако аналитики не исключают дальнейшего укрепления американской валюты.

Согласно данным торгов, по состоянию на 17.33 EET курс доллара к иене опускался до 117,46 иены за доллар со 117,55 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0481 доллара с 1,0425 на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 102,75 пункта.

Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч.

Помимо этого, Минторговли страны сообщило, что потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на 1,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на 24 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%. Располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились на менее чем 0,1%, или на 1,3 миллиарда долларов.

В то же время стало известно, что реальный рост ВВП США в третьем квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что показатель составит лишь 3,3%. По итогам второго квартала рост ВВП составил 1,4%, а по итогам первого квартала - 0,8%. Несмотря на то, что данные по рынку труда и доходам и расходам американцев оказались слабыми, аналитики считают, что американская валюта продолжит расти, поскольку данные по росту реального ВВП страны оказались значительно лучше ожиданий.

"Данные были хорошими и позволяют предположить, что хотя экономика может расти более медленными темпами в четвертом квартале, общий рост остается значительно сильнее, чем в большинстве других крупных экономик по всему миру", - цитирует газета The Wall Street Journal главного рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange Омера Эзинера (Omer Esiner).



