Форекс - Курс доллара растет к иене и снижается к евро перед публикацией статистики ВВП, рынка труда и потребительских доходов и расходов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.40 EET курс доллара к иене изменялся до 117,62 иены за доллар со 117,55 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0437 доллара с 1,0425 на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 103 пунктов.

Позже в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует отчет о ВВП в стране. Опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозируют, что реальный рост показателя в третьем квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной оценке, составил 3,3% в годовом выражении. Согласно первой оценке минторга, индикатор в отчетном квартале составил 2,9%, по второй оценке - 3,2%.

Кроме того, минтруд США сообщит данные об изменении числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря. Эксперты полагают, что этот показатель увеличился на 2 тысячи с уровня предыдущей недели, составив 256 тысяч.

Минторг США также обнародует отчет о динамике доходов и расходов американских потребителей в ноябре. Согласно прогнозу аналитиков, оба показателя увеличились в отчетном месяце на 0,3% по сравнению с октябрем.

"В целом, на валютном рынке отсутствует выраженное направление", - приводит газета The Wall Street Journal мнение валютного стратега Mizuho Securities Кэндзи Йосии (Kenji Yoshii). Он также добавил, что сильные результаты ВВП США могли бы способствовать укреплению доллара.