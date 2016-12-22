Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
На валютном рынке стихает паника, связанная с национализацией Приватбанка
22:15 21.12.2016 |
21 декабря доллар подешевел на межбанке на 7 копеек, и остановился к вечеру на уровне 26,43-26,48 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
В течение дня валютный курс снижался еще ниже, и если бы не импортеры, то мог бы там и закрепиться.
"Сегодня после открытия межбанковских торгов в области 26,45-26,50 грн./$ курс демонстрировал снижение. Укрепление гривны остановилось на уровнях 26,38-26,43 грн./$, на которых была заключена основная часть сделок. После обеда объемы валютного предложения вышли на минимальные уровни, в то время как спрос еще оставался достаточно активным. На этом фоне котировки выросли к диапазону 26,43-26,48 грн./$, в котором и завершились безналичные торги среды", - уточнил Верхградский.
Казначеи хором говорили одно - что рынок успокоила постепенная стабилизация работы Приватбанка, которому сегодня увеличили капитал на 35,9 млрд. грн. Некоторые еще добавлял к этому бюджетный фактор, а также поддержку регулятора.
"Сегодняшняя стабилизация ситуации связана с психологическими факторами -урегулированием процессов в работе национализированного Приватбанка и принятием Верховной Радой бюджета на 2017 год, что увеличивает шансы Украины уже в скором времени получить очередной кредитный транш МВФ", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
"Вчерашний аукцион Нацбанка по продаже доллара успокоил рынок. Экспортеры понимают, что в ближайшее время не стоит надеяться на значительный рост курса доллара, поэтому уже сегодня объем предложения вырос по сравнению со вчерашним днем", - дополнил его ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслав Озеров.
Еще одна положительная новость, которая сегодня активно обсуждалась на межбанке - это отмена обязательного 2%-го сбора с покупки валюты на наличном рынке. Финансисты увидели в этом позитив как для себя, так и для людей.
"Отмена 2% сбора позволит банкам быть конкурентными по отношению к торговцам на черном рынке, что повлечет за собой перераспределение клиентов и сглаживание колебаний на валютном рынке. Хотя в целом на наш взгляд, существенного влияния на спрос на валюту и на ее стоимость данная отмена не окажет", - заверил Станислав Верхградский.
В тоже время дальнейшего резкого обвала курса доллара дальше финансисты не прогнозируют.
"Завтра ожидаем открытие торгов на межбанке с уровней 26,40-26,50 грн./$", - отметил Верхградский.
На 5 копеек лучше для гривны оценка Олега Куринного: "Экспортеры стали меньше придерживать валюту, а спрос на нее не повышался. Думаю, что тренд стабилизации ситуации на межбанке завтра укрепится, торги пройдут в диапазоне 26,30-26,45 грн./$".
Заметно упал спрос на наличный доллар, где вчера фиксировался рекордный курс продажи - 27,8 грн./$. В среду там валюту не расхватывали, потому курс откатился.
"После вчерашнего крутого пике наличный доллар сегодня опускался более плавно с уровня 27,20-27,35 грн./$ до 27,0-27,15 грн./$", - сообщил Станислав Верхградский.
Он ждет дальнейшего удешевления доллара завтра.
"При отсутствии форс-мажоров на межбанке в четверг допускаем снижение наличных котировок на 5-7 копеек", - сказал банкир.
Новый закон (об отмене 2%-го пенсионного сбора при покупке СКВ) еще не вступил в силу. Потому финансисты пока лишь предвкушают его эффект.
"Для наличного рынка позитивным сигналом в следующем году станет отмена 2% пенсионного сбора при обмене валюты в кассах банков. Детенизация валютного рынка на ряду с его либерализацией будет постепенно снижать девальвационное давление на гривну за счет ухода от спекулятивных действий менял", - заверил Олег Куринной.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
|Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк планирует сосредоточить работу на госфинансах
|НБУ купил $28,4 млн на аукционе в четверг по 26,28 UAH/USD
|Приватбанк надеется на реструктуризацию кредитов бывшими акционерами финучреждения
"Относительно выданных ранее кредитов. Есть обязательства акционеров, что при продаже банка государству они урегулируют вопрос своих займов. А есть много проблемных вопросов с этими кредитами. Один из вариантов, что они внесут дополнительные залоги. Я очень надеюсь, что у нас будет корректное сотрудничество", - сказал Шлапак.
|Биржи АТР в основном снизились вслед за фондовыми площадками США
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Предправления Приватбанка Шлапак за снижение процентных ставок по депозитам
|Приватбанк перевел свои еврооблигации в капитал
"Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам", - сказал председатель правления банка Александр Шлапак.
Это интересно
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.
|В Китае появилась зона тестирования беспилотных автомобилей