Стоимость золота в среду перешла к слабому снижению на фоне позитивной статистики по рынку недвижимости США; поддержку драгметаллу продолжает оказывать удешевление доллара.

Согласно данным торгов, на 20.16 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,40 доллара, или на 0,04% - до 1133,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,73% - до 16 долларов за унцию.

Ранее в среду Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в ноябре выросло на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 5,61 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали сокращения показателя на 1,8%, до 5,5 миллиона, с первоначального уровня октября в 5,6 миллиона сделок. Показатель октября был пересмотрен до 5,57 миллиона сделок. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в ноябре вырос на 15,4%.

Данные NAR оказали давление на торги золотом. Объем продаж жилья является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом, поэтому статистика ассоциации была воспринята инвесторами как свидетельство позитивного развития американской экономики.

В свою очередь, это увеличивает шансы на то, что ФРС США в следующем году может продолжить повышать базовую процентную ставку быстрее, чем ожидалось. Регулятор по итогам декабрьского заседания завил, что теперь ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).

В то же время ослабление доллара традиционно поддерживает цены на золото, поскольку делает покупку драгметалла дешевле для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 103,01 пункта.