Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером продолжает снижаться после ралли днем ранее, в ходе которого доллар укрепился до нового максимума с конца декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.31 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 103 пунктов. Во вторник он достигал отметки в 103,65 - максимума с 23 декабря 2002 года.

Курс доллара к иене опускался до 117,64 иены за доллар со 117,86 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0433 доллара с 1,0387 на предыдущем закрытии.

Удорожанию доллара во вторник способствовали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен об экономической ситуации в стране. Она позитивно оценила текущие экономические условия и отметила улучшение состояния рынка труда, заявив, что уровень безработицы в 4,6% близок к отметке до рецессии.

Инвесторы восприняли слова Йеллен как подтверждение того, что регулятор может продолжить повышать базовую процентную ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. ФРС по итогам декабрьского заседания завила, что теперь ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).

Тем не менее, в среду участники рынка решили зафиксировать полученную прибыль, на фоне чего доллар перешел к удешевлению. "Мы предполагаем, что ралли (доллара - ред.) зашло слишком далеко... и настало время для легкого ослабления доллара", - цитирует газета The Wall Street Journal мнение аналитиков из TD Securities.



