Нацбанк не сильно отсеивал заявки, и продал больше половины от запрошенного: $28,4 млн. из $37,9 млн., на которые банки подали заявки. Курс отсечения установили на уровне 26,45 грн./$.

Кроме НБУ более-менее активно валюту продавали лишь ПУМБ и ING Bank. Зато банкиры назвали целый список активных покупателей: Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, УкрСиббанк, Альфа-Банк.

Впрочем, нацбанковских продаж оказалось недостаточно, чтобы откатить курс к уровню понедельника.

"Открытие безналичных торгов вновь сопровождалось ростом котировок к 26,40-26,60 грн./$. С началом активных торгов курсовой коридор сузился до 26,50-25,55 грн./$. Объявление Нацбанком аукциона по продаже долларов США обнадежило покупателей, котировки снизились к 26,35-26,45 грн./$, однако ненадолго. После аукциона на рынок вернулся неудовлетворенный спрос", - отметил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

"На волне новостей о Приватбанке на межбанке преобладает спрос", - подтвердил слова коллеги казначей ComInBank Михаил Орлов.

Главная тема для обсуждения у казначеев сегодня - насколько сильно может обвалиться курс гривни после первичного этапа капитализации Приватбанка на 43 млрд. грн, и чем чревато вливание в дальнейшем еще 116 млрд. грн. Больше всего финансисты опасаются того, что гособлигации внутреннего госзайма, который Минфин вложит в капитал национализированного Приватбанка, в дальнейшем начнет партиями скупать Нацбанк. Как известно, он делает это за счет эмиссии гривни.

"Сегодня рынок продолжил анализировать ситуацию вокруг Приватбанка, и ее влияние на курс. До появления Нацбанка на межбанке ощущался дефицит валюты, негативное влияние которого было нивелировано валютным аукционом по продаже долларов", - сказал Станислав Верхградский.

Впрочем, безналичный доллар дорожал не только из-за упаднические настроений импортеров, стремившихся быстрее купить валюту до подорожания и действий спекулянтов-экспортеров, придерживавших продажу СКВ. А из-за реального дефицита доллара.

Хотя объем торгов на межбанке 20 декабря подрос с $180,70 млн. до $279,42 млн., однако он и близко не приблизился в пятничным $432,54 млн.

"Мы не исключаем, что сегодняшнее сокращение предложения на рынке связано с утренней заморозкой остатков на счетах клиентов-юрлиц ПриватБанка. Скорее всего влияние ситуации с Приватом на валютный рынок будет сохраняться до конца этой недели", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Правда, уже не все верят в то, что возвращение Приватбанка на торги спасет ситуацию на межбанке. Они опасаются обратного.

"Без Приватбанка объем торгов на межбанке заметно сократился. Появления Приватбанка на торгах, на наш взгляд, может сопровождаться дополнительным давлением на котировки в виде чистого накопленного спроса на валюту, поскольку мы не ожидаем, что в текущей ситуации экспортеры будут заводить валютную выручку на счета в этом банке", - отметил Станислав Верхградский.

По слухам, днепровский банк снова появился на межбанке в пятницу.

В ближайшее время финансисты ждут высоких котировок на межбанке.

Самый оптимистический прогноз на завтра выдал Олег Куринной - 26,30-26,50 грн./$, немного выше оценку выдал Станислав Верхградский - 26,45-26,55 грн./$. А пессимистичнее всего оказались ожидания у Юрия Гриненко, который ждет старта межбанка в рамках 26,47-26,57 грн./$.

"Завтра ключевым игроком на межбанке может стать Нацбанк. Если в отличие от сегодняшнего дня он закроет все поступившие на аукцион заявки на покупку валюты, это может послужить четким сигналом для рынка, за которым может последовать разворот котировок", - при этом отметил Верхградский.

Все финансисты признают, что сейчас межбанк настроен негативно.

"Говорят о возможной эмиссии, потому ожидания в сторону девальвации гривни", - подтвердил Юрий Гриненко.

"До конца недели ожидаем дальнейшей рост курса, в связи с неопределенностью по Приватбанку", - согласился Михаил Орлов.

В тоже время финансисты надеются, что она не будет очень глубокой.

"В случае необходимости рынок сможет поддержать НБУ валютной интервенцией. Поэтому более резких скачков выше психологической отметки 27,0 грн./$, мы не ожидаем", - в тоже время заверил Олег Куринной.

Куда менее оптимистично финансисты высказываются о перспективах наличного рынка. Там, по их мнению, курс доллара будет зависеть от возможностей касс и банкоматов Приватбанка: чем активнее те будут выдавать людям гривну, тем с большим рвением ее будут конвертировать в доллар.

Из-за активности приватовских клиентов наличная валюта сегодня подорожала сразу на 30 копеек - до 27,27-27,86 грн./$. Однако к вечеру цены откатились до 27,30-27,52 грн./$. Как говорят финансисты, только по одной причине - из-за того, что к вечеру приватовские банкоматы опустели и перестали выдавать людям гривну. Как только она снова там появится, ожидается очередной рост курса доллара.