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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота растет после его рекордного удешевления на прошлой неделе
21:08 19.12.2016 |
Стоимость золота продолжает расти после его рекордного удешевления на прошлой неделе в результате повышения ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 20.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,70 доллара, или на 0,41% - до 1142 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,86% - до 16,08 доллара за унцию.
"(Цена - ред.) золота продолжает восстановление, которое она начала в пятницу. Некоторые участники рынка могли также воспользоваться низким уровнем цен, чтобы купить золото, особенно с учетом того, что золото перепродано с технической точки зрения", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.
В прошлый четверг золото дешевело до минимумов со 2 февраля на фоне итогов заседания ФРС США по монетарной политике и удорожания доллара. В среду американский регулятор по итогам последнего в этом году заседания впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Инвесторы также отреагировали на изменение прогнозов по повышению ставки в 2017 году - теперь их ожидается три вместо двух. В результате курс доллара к мировым валютам в четверг достигал максимальной отметки с декабря 2002 года.
"Несмотря на то, что мы смотрим позитивно на (цену золота - ред.) в долгосрочной перспективе, возможно, еще слишком рано говорить об окончании недавней распродажи (золота - ред.)", - сказал газете аналитик рынка драгоценных металлов в HSBC Джеймс Стил (James Steel).
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