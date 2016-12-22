Безналичный курс доллара немного откатили по итогам торгов 15 декабря - на 5 копеек.

"Экспортеры успокоились после вчерашних слухов о национализации Приватбанка, и стали активнее продавать необязательную часть валютной выручки. Предложение доллара на торгах выросло и рынок сбалансировался", - сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Сегодня на межбанке явного дисбаланса заметно не было. Пока валютное предложение было в достаточном объеме, гривне удалось укрепиться. Как только несколько крупных продавцов распродались и ушли с рынка, импортеры, не успевшие закрыть заявки, поспешили купить валюту, вновь толкая при этом котировки вверх", - согласился с ним заместитель начальника VTB Bank (Украина) Казначейства Игорь Гах.

Валютный курс скатывался по мере увеличения/уменьшения валютных продаж.

"Торги открылись на уровне 26,30-26,38 грн./$. Ближе к 11:00 котировки снизились до 26,27-26,33 грн./$, а к 12:00 - вообще до 26,25-26,29 грн./$. Однако не закрепились на достигнутом уровне. По мере уменьшения валютного предложения курс доллара возобновил рост, и быстро вышел на 26,30-26,37 грн./$", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Благодаря активизации экспортеров, ощутимо выросли объемы межбанковской торговли: со вчерашних $308,36 млн. до $352,16 млн.

В то, что в Приватбанк не введут временную администрацию экспортеры поверили после новости о том, он получил 14 декабря рефинансирование Нацбанка. Официально об этом не заявлялось: НБУ сообщил, что выделил четырем банкам совокупно 4 млрд. грн. под 16%, но не назвал имен банков, и не дал детализацию по суммам для каждого. Однако казначеи еще утром знали, что одним из заемщиков был Приват и что в обеспечение по своему займу он предоставил валютные средства.

Финансисты мыслили логично: Нацбанк не навредит своему заемщику, которого только-только прокредитовал. Это, собственно, и успокоило как банкиров, так и экспортеров.

На завтра банкиры дают достаточно спокойные прогнозы.

"Думаю, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,30-26,40 грн./$. После чего курс, скорее всего, либо закрепиться в этом коридоре, либо даже немного откатится", - сказал Юрий Гриненко.

А вот директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной считает, что курсовая раскачка продолжится.

"Думаю, такие небольшие колебания как в сторону укрепления нацвалюты, так и напротив, как это происходит в последние пару недель, сохранятся. Сезонные перекосы соответствуют текущим рыночным тенденциям, где и спрос, и предложение находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому сегодняшнее снижение курса доллара на 5 копеек, не стоит воспринимать, как намечающийся постоянный тренд", - сказал он UBR.ua.

Он на завтра прогнозирует 26,25-26,40 грн./$, а концу года ждет укрепления гривни.

"Более значительное укрепление гривна сможет продемонстрировать традиционно ближе к концу месяца - во время бюджетного периода. Тогда мы можем ожидать курсовых позиций на уровне ближе к 26,0 грн./$", - сказал он.

Начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко перечислил все факторы, которые будут влиять на валютный рынок до конца декабря.

"Основные факторы давления на курс были озвучены НБУ: политическая напряженность, задержка транша от МВФ и краткосрочные системные риски, связанные с возможным невыполнением отдельными банками программ капитализации по результатам диагностического обследования. Кроме того, на международном валютном рынке произошло резкое укрепление доллара США ко всем основным валютам после повышения ставки ФРС, что может оказывать дополнительное давление на национальную валюту", - рассказал он UBR.ua.

Благодаря снижению межбанка курс доллара сегодня немного просел и на наличном рынке: с 26,99-26,13 грн./$ до 27,01-27,09 грн./$. Финансисты ждут, что наличка и дальше будет ориентироваться на безналичные котировки.