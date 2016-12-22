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На завтра финансисты прогнозируют дальнейший рост курса доллара на межбанке
22:59 14.12.2016 |
Безналичный курс доллара не перестает расти: 14 декабря он подскочил сразу на 17 копеек, и зафиксировался в рамках 26,34-26,38 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
"Резкого дисбаланса или перекоса на рынке не было, да и паники тоже. Просто по мере роста валютного спроса и появления продавцов курс швыряло из стороны в сторону. А окончательно вверху он закрепился после того, как стало ясно, что на межбанке больше не осталось доллара при наличии текущего спроса", - отметил он.
На протяжении дня котировки достигали уровней выше финишных, и дилеры ждали появления на торгах Национального банка. Однако он так и не решился на продажу валюты.
"Рынок открылся на уровне 26,15-26,25 грн./$, но уже в скором времени поднялся до 26,20-26,30 грн./$. Ближе к 11:00 котировки достигали уже 26,30-26,40 грн./$. А уже к 11:30 вслед за увеличением объема предложения иностранной валюты, они просели до 26,30-26,36 грн./$, в этом диапазоне и проводились торги до обеда", - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
По разным оценкам, межбанку сегодня не хватило порядка $30-40 млн. Хотя финансисты считают, что рынок могла бы успокоить продажа и меньшей суммы Нацбанком - $10-15 млн. Но и без него объем торгов вырос со вчерашних $234,80 млн. до $308,36 млн.
Из числа продавцов доллара 14 декабря выделяли УкрСиббанк, Райффайзен банк Аваль, Креди Агриколь, а из покупателей - ING Bank, Ситибанк и Альфа Банк.
"Экспортеры сейчас не торопятся продавать необязательную часть валютной выручки. Ждут роста курса. Компании настораживает позиция регулятора, который не играет своими аукционами на укрепление курса гривни. Не исключаю, что доллар придерживают и на фоне слухов о национализации Приватбанка. На всякий случай выжидают", - отметил Юрий Гриненко.
"Что касается тиражируемых слухов вокруг крупнейшего банка страны, то тут стоит отметить, что на протяжении последних лет, на мой взгляд, как у населения, так и у бизнеса уже выработался иммунитет ко всевозможным домыслам и сплетням. И каждый раз они имеют все более ограниченное влияние на деловые настроения. Конечно, мы не исключаем, что в незначительной мере спрос на валюту по этой причине и вырос, а предложение сократилось, но в целом ситуация вполне адекватна текущим экономическим показателям", - согласился с коллегой директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже время он не забыл и об импортерах.
"Импорт товаров потребления еще находится на пике активности, для металлургов же зимний период традиционно является малоактивным сезоном, стабильным источником поступления валюты в страну сейчас остаются агропроизводители-экспортеры", - отметил UBR.ua Куринной.
Новость о продлении Нацбанком действующих валютных ограничений прошла сегодня незамеченной.
"С 16 декабря Национальный банк продлил существующие валютные ограничения, как для физических, так и для юридических лиц. В условиях сезонных колебаний это обоснованный шаг, который свидетельствует о том, регулятор намерен оказывать поддержку курсу нацвалюты", - сказал Куринной.
Завтра Куринной ждет подорожания доллара - до 26,25-26,40 грн./$.
Еще более широкое расшатывание межбанковских котировок допускает Юрий Гриненко.
"Полагаю, роста курса продолжиться. В четверг межбанк может стартовать в рамках 26,37-26,47 грн./$. А дальнейшее движение будет зависеть от желания экспортеров продавать доллар", - заметил он.
"Завтра рынок продолжит следить за ситуацией на рынке. Также возрастает вероятность выхода на рынок Нацбанка с продажей долларов. Ожидаем открытие торгов на уровнях 26,30-26,40 грн./$", - дополнил коллегу заместитель начальника VTB Bank (Украина) Казначейства Игорь Гах.
При этом финансисты не ждут резких движений на наличном рынке, хотя небольшие коррекции могут быть.
"Наличный доллар, подкрепленный ростом на межбанковском рынке, сегодня показал рост. Открывшись с утра на уровне 26,95-27,05 грн./$, еще до 11 утра закрепились на отметке 27,0-27,1 грн./$. Так и продержавшись до закрытия торгов", - объяснил ситуацию Гах.
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