Курс доллара продолжает расти второй день подряд: 13 декабря он приподнялся еще на 3 копейки, и зафиксировался в рамках 26,16-26,21 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной (вчера валюта подорожала на 8 копеек).

"Во многом, такая динамика была связана с действиями экспортеров, которые решили придержать валюту, чтобы обеспечить выгодные для себя позиции", - считает он.

Финансисты еще вчера заговорили о том, что продавцы валюты утратили курсовые ориентиры, на всякий случай держали валюту на счетах для подстраховки.

"Финансовые директора компаний не нащупали валютного тренда, потому не понимали стоит ли торопиться с продажей 35% выручки, которые не подлежат, по действующему законодательству, обязательной продаже на межбанке. Потому выжидали", - объяснил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Поведение экспортеров подтверждается официальной статистикой: по данным Нацбанка, продажи доллара на межбанке сегодня сократились с $281,30 млн. до $234,80 млн. Пока утром не было большого спроса на доллар, его котировки держались ниже вчерашнего уровня, но тут же подскочили, как только на торги повыходили импортеры.

"На торгах во вторник наблюдалось разностороннее движение котировок. Открывался рынок на уровне 26,05-26,10 грн./$, а к 11:00 достиг отметки 26,10-26,15 грн./$. Далее, вследствие увеличения валютного предложения курсы просели до 26,08-26,13 грн./$. Хотя спрос удовлетворен не был. Это привело к росту межбанка до 26,15-26,20 грн./$ к обеду", - рассказал UBR.ua о сегодняшней торговле директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Казначеи говорят, что доллар мог дорожать и сильнее, если бы часть импортеров не перенесли свои покупки на следующий день. Стал накапливаться отложенный валютный спрос.

"Чувствовалось доминирование покупателей, многие так и не закрыв свои заявки перенесли заявки на среду", - подтвердил UBR.ua ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслав Озеров.

Тем не менее, финансисты пока не делают большого события из подорожания доллара. И ждут колебаний в рамках текущих значений.

"Как мы и предполагали, такая волатильность будет сохраняться в ближайшее время из-за сезонных факторов и действий экспортеров. Думаю, гривна до конца года так и будет оставаться на уровне чуть выше 26 грн./$ при условии спокойной политической обстановки в стране", - заверил Олег Куринной.

Он ждет завтра старта межбанка в рамках 26,15-26,25 грн./$.

В тоже время банкиры не прогнозируют курсовой раскачки на наличном валютной рынке, где в последнее время цены на доллар не меняются вслед за котировками межбанка.

"Наличный курс стоит на месте - в рамках 26,90-27,0 грн./$", - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.