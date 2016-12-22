Межбанк открылся на уровне закрытия торгов за предыдущий день - 25,75-25,85 грн./$. Но после выхода на торги большего количества банков, стал расти спрос на доллар, и котировки поднялись до 25,80-25,90 грн./$. А уже к 11:30 они достигли 25,93-25,98 грн./$, ближе к обеду - 25,96-26,05 грн./$", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.





Последнее подорожание валюты состоялось уже во второй половине дня. И финансисты во всем обвинили импортеров, которые решили, что пятница - отличный день, чтобы скупиться долларом.

"На наш взгляд, достигнутые вчера курсовые уровни являются достаточно привлекательными для покупки валюты, чем сегодня постарались воспользоваться импортеры. Небольшая коррекция курса, наметившаяся в начале торгов, была воспринята рынком как курсовой разворот, покупатели поспешили скупиться "внизу", в результате повышенный спрос подтолкнул котировки в область 26 грн./$";, - отметил заместитель начальника VTB Bank (Украина) казначейства Игорь Гах.

Финансисты пока не делают большого события из сегодняшнего подорожания доллара.

"Ситуативные небольшие колебания, которые мы наблюдаем в последнее время, в целом соответствуют нынешним рыночным трендам. Объемы импорта традиционно увеличиваются перед новогодними праздниками, при этом на внутренние рынки все еще поступают достаточные объемы экспортной выручки от агропроизводителей. Поэтому небольшие перекосы в ту или иную сторону вполне обоснованы", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Удешевления доллара финансисты не ждут. Их прогнозы на начало будущей недели находятся рядом: Игорь Гах ждет в понедельник 26,0-26,10 грн./$, а Олег Куринной - 25,90-26,10 грн./$.

При этом финансисты отмечают риски, которые могут привести к подорожанию валюты.

"На вторник намечено размещение валютных облигаций внутреннего госзайма, которое может оказать влияние на межбанк", - отметил Гах.

При этом более глобальные факторы, способные давить на курс, эксперты пока отвергают.

"Значительного роста спроса и, следовательно, курса доллара сейчас нет благодаря ранней подготовке к отопительному сезону со стороны "Нафтогаза". Поэтому прогноз колебаний до конца года в районе 26 грн./$ остается актуальным. Среди позитивных факторов, влияющих на курс - это постепенный, но стабильный рост объемов украинского экспорта в Европу. По последним данным за 3 квартала этого года он увеличился более чем на полмиллиарда долларов, до $9,7 млрд", - заметил Олег Куринной.

При этом финансисты рассчитывают, что наличные курсы продолжат ходить в диапазоне последней недели, и вряд ли превысят 27,10 грн./$ на продаже. Также как и сегодня.

"Наличный доллар с утра пятницы дешевел по отношению к гривне до 26,80-26,90 грн./$. К обеду ситуация изменилась и доллар начал укрепляться. К вечеру котировки составили 27,0-27,10 грн./$", - рассказал Игорь Гах.