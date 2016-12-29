В период с 28 по 29 декабря цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех топлив выросла в сети АЗС WOG на 50 коп./л. Таки образом бензин А-95 вырос в сети до 25,99 грн/л, ДТ подорожало до 22,99 грн/л.

Также цены выросли в ряде региональных сетей: одесском «Катрале», полтаво-харьковской «Татнфети», восточноукраиннской «Паралллели» и в сети «Народна».

Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив на 7 коп./л.

Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр.

Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте пришелся на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 700 грн/т.

Как сообщал OilNews, с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/28 декабря 2016 г., грн/л: