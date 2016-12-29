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Топливно-энергетический комплекс
Цены на топливо выросли в ряде крупных сетей АЗС
12:52 29.12.2016 |
В период с 28 по 29 декабря цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость всех топлив выросла в сети АЗС WOG на 50 коп./л. Таки образом бензин А-95 вырос в сети до 25,99 грн/л, ДТ подорожало до 22,99 грн/л.
Также цены выросли в ряде региональных сетей: одесском «Катрале», полтаво-харьковской «Татнфети», восточноукраиннской «Паралллели» и в сети «Народна».
Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив на 7 коп./л.
Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр.
Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте пришелся на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 700 грн/т.
Как сообщал OilNews, с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/28 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,74
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
21,24
|
0,00
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
20,55
|
0,00
|
KLO
|
22,69
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
20,69
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
22,81
|
0,00
|
23,91
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
21,39
|
0,00
|
Marshal
|
21,66
|
0,00
|
22,26
|
0,00
|
Х
|
Х
|
19,93
|
0,00
|
SOCAR
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
23,26
|
0,00
|
20,34
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
22,99
|
0,50
|
Автотранс
|
22,20
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,14
|
0,00
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,12
|
0,10
|
Катрал
|
22,29
|
0,10
|
23,27
|
0,10
|
23,29
|
0,10
|
20,27
|
0,10
|
Надежда
|
22,20
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
20,79
|
0,00
|
Народна
|
21,93
|
0,15
|
22,53
|
0,35
|
22,93
|
0,25
|
20,53
|
0,00
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Параллель
|
23,69
|
0,20
|
24,69
|
0,20
|
25,49
|
0,20
|
21,69
|
0,20
|
Роснефть
|
22,79
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Татнефть
|
22,15
|
0,05
|
22,75
|
0,05
|
23,75
|
0,05
|
20,67
|
0,10
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
Фактор
|
22,20
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,60
|
0,20
|
Средняя
|
22,93
|
0,07
|
23,66
|
0,07
|
24,63
|
0,07
|
21,23
|
0,07
|
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