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Нефть дорожает на ожидании вступления в силу соглашения по добыче
20:53 28.12.2016 |
По состоянию на 18.28 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% - до 57,01 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,35% - до 54,09 доллара за баррель.
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
Трейдеры будут внимательно следить за реализацией данного соглашения и обещаний участвующих в нем стран по сокращению производства. Соглашение может привести к снижению глобального предложения нефти примерно на 2%, пишет газета The Wall Street Journal.
"Идея (соглашения - ред.) заключается в восстановлении баланса на рынке в следующем году, и есть готовность со стороны производителей остановить избыточное предложение. Этим и вызван рост цен на нефть", - сообщила изданию менеджер по исследованиям в Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).
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