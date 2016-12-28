Мировые цены на нефть растут в среду на фоне ожиданий инвесторов скорого вступления в силу соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% - до 57,01 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,35% - до 54,09 доллара за баррель.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Трейдеры будут внимательно следить за реализацией данного соглашения и обещаний участвующих в нем стран по сокращению производства. Соглашение может привести к снижению глобального предложения нефти примерно на 2%, пишет газета The Wall Street Journal.

"Идея (соглашения - ред.) заключается в восстановлении баланса на рынке в следующем году, и есть готовность со стороны производителей остановить избыточное предложение. Этим и вызван рост цен на нефть", - сообщила изданию менеджер по исследованиям в Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).