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Топливно-энергетический комплекс
Крупнейшие операторы повысили цены на АЗС
16:03 26.12.2016 |
В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 40-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 грн/л, ДТ - 22,50 грн/л.
Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» также повысила стоимость своих топлив на 0,5 грн/л. Так А-95 на АЗС «Авиас», «Мавекс», ANP и «Укрнафта» выросл до 22,65-22,70 грн/л, ДТ - до 20,50-20,55 грн/л.
Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.
Отметим, что основной рост стоимости топлив припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железноджорожных партий топлива значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 650 грн/т.
Напомним, что с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/23 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
21,98
|
0,04
|
23,41
|
0,00
|
24,43
|
0,00
|
20,87
|
0,09
|
ANP
|
21,95
|
0,50
|
22,45
|
0,50
|
22,65
|
0,50
|
20,55
|
0,50
|
KLO
|
22,29
|
0,00
|
22,79
|
0,00
|
24,99
|
0,20
|
20,59
|
0,50
|
Mango/Ultra
|
22,81
|
0,50
|
23,91
|
0,50
|
24,90
|
0,50
|
21,39
|
0,50
|
Marshal
|
21,54
|
0,10
|
22,26
|
0,10
|
Х
|
Х
|
19,78
|
0,10
|
Shell
|
23,68
|
0,00
|
24,67
|
0,00
|
26,67
|
0,00
|
21,91
|
0,00
|
SOCAR
|
24,39
|
0,42
|
25,39
|
0,42
|
26,39
|
0,42
|
22,39
|
0,42
|
SUN OIL
|
21,34
|
0,00
|
21,84
|
0,00
|
22,83
|
0,00
|
19,70
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,50
|
23,00
|
0,50
|
24,50
|
0,50
|
20,20
|
0,50
|
WOG
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
22,49
|
0,50
|
Автотранс
|
21,90
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
20,48
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
22,14
|
0,33
|
22,64
|
0,33
|
23,29
|
0,30
|
20,02
|
0,35
|
Маркет
|
22,84
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,40
|
0,91
|
Надежда
|
21,90
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
20,49
|
0,30
|
ОККО
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
22,49
|
0,50
|
Параллель
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Роснефть
|
22,79
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Татнефть
|
21,99
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
20,15
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,50
|
22,50
|
0,50
|
22,70
|
0,50
|
20,50
|
0,47
|
Укр-Петроль
|
21,30
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
22,25
|
0,00
|
19,15
|
0,00
|
Средняя
|
22,74
|
0,34
|
23,51
|
0,34
|
24,46
|
0,30
|
21,05
|
0,36
|
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