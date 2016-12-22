Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Цены на нефть слабо опускаются, Brent торгуется у $54,36 за баррель
13:16 22.12.2016 |
Нефть умеренно дешевеет в четверг после падения на 1,5% в среду на данных о росте запасов в США.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:23 EET подешевели на $0,1 (0,18%) - до $54,36 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,1 (0,17%) - до $52,39 за баррель.
По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли на 2,26 млн баррелей на минувшей неделе. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей. До этого запасы уменьшались по итогам четырех недель подряд. Как отмечают эксперты, рост запасов вызван тем, что до недавнего времени плохая погода в Мексиканском заливе мешала разгрузке танкеров, но в последние дни погода улучшилась, и нефть стала активнее поступать в хранилища. Характерно, что при этом резервы нефтепродуктов, согласно данным Минэнерго США, снизились за неделю, хотя аналитики ожидали их роста. Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,31 млн баррелей, дистиллятов - на 2,42 млн баррелей.
Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают высказывания представителей нефтедобывающих стран о том, что они намерены соблюдать достигнутые ранее договоренности по сокращению добычи. В частности, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак и глава департамента нефтедобычи иракской провинции Киркук Ахмед аль-Аскари.
А после того, как инвесторы убедятся в том, что ОПЕК и ее партнеры выполняют условия сделки с 1 января следующего года, цены на нефть могут вырасти еще больше, заявил министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
|Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Будущий пенсионер будет сам определять время выхода на пенсию – министр соцполитики
|Цены на нефть слабо опускаются, Brent торгуется у $54,36 за баррель
|Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России
|Рада на постоянной основе снизила в 1,8 раза коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных элекстростанций более 10 МВт
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Золото дешевеет на ожиданиях роста ставок мировых центробанков
Это интересно
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.
|В Китае появилась зона тестирования беспилотных автомобилей