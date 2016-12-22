Нефть умеренно дешевеет в четверг после падения на 1,5% в среду на данных о росте запасов в США.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:23 EET подешевели на $0,1 (0,18%) - до $54,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,1 (0,17%) - до $52,39 за баррель.

По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли на 2,26 млн баррелей на минувшей неделе. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей. До этого запасы уменьшались по итогам четырех недель подряд. Как отмечают эксперты, рост запасов вызван тем, что до недавнего времени плохая погода в Мексиканском заливе мешала разгрузке танкеров, но в последние дни погода улучшилась, и нефть стала активнее поступать в хранилища. Характерно, что при этом резервы нефтепродуктов, согласно данным Минэнерго США, снизились за неделю, хотя аналитики ожидали их роста. Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,31 млн баррелей, дистиллятов - на 2,42 млн баррелей.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают высказывания представителей нефтедобывающих стран о том, что они намерены соблюдать достигнутые ранее договоренности по сокращению добычи. В частности, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак и глава департамента нефтедобычи иракской провинции Киркук Ахмед аль-Аскари.

А после того, как инвесторы убедятся в том, что ОПЕК и ее партнеры выполняют условия сделки с 1 января следующего года, цены на нефть могут вырасти еще больше, заявил министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.

