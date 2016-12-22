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Топливно-энергетический комплекс
СПБТ на заправках возвращается к предыдущим значениям, ДТ евро – дорожает
21:22 20.12.2016 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 декабря 2016 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также снижение стоимости сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.19 грн/л, как бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.10% (2 коп/л) до 20.83 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 декабря 2016 г. подешевел на 0.29% (4 коп/л) до 12.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53.2%.
Средние цены на сжиженный газ на украинских заправках по данным PsycheaFuel2.2:
Средние цены на дизельное топливо на АЗС Украины по данным PsycheaFuel2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.19
|20.00
|0.00
|-0.00
|Бензин А-95 евро
|23.33
|21.00
|-0.01
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|20.83
|17.50
|0.10
|0.20
|Сжиженный газ
|12.40
|11.00
|-0.29
|-0.70
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.12.2016
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|22.05
|0.0
|23.47
|0.0
|20.74
|21.0
|12.21
|1.0
|ANP
|21.45
|0.0
|21.95
|0.0
|20.00
|0.0
|12.13
|0.0
|SHELL
|23.69
|0.0
|24.70
|0.0
|21.85
|0.0
|12.75
|0.0
|WOG
|23.99
|0.0
|24.99
|0.0
|21.99
|0.0
|0.00
|0.0
|Авиас Плюс
|21.50
|0.0
|22.00
|0.0
|20.00
|0.0
|12.17
|0.0
|Кло
|22.29
|0.0
|22.79
|0.0
|20.09
|0.0
|12.59
|0.0
|ОККО
|23.93
|0.0
|24.92
|0.0
|21.90
|0.0
|12.93
|-6.1
|ТНК
|22.57
|0.0
|23.19
|0.0
|20.78
|0.0
|12.42
|0.0
|Укрнафта
|21.50
|0.0
|22.00
|0.0
|20.00
|0.0
|12.30
|0.0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Обратим внимание, согласно данным, опубликованным ранее в журнале «Терминал», для сжиженного газа на текущей неделе существуют следующие ценовые риски:
* рост экономического потенциала для снижения стоимости сжиженного газа в рознице до 1,11 грн/л (потенциал снижения цены поднялся на 65 коп./л по сравнению с предыдущей неделей);
* удорожание предложений трейдеров на железнодорожные партии. По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине крупнооптовая цена СПБТ c 9 по 16 декабря 2016 г. увеличилась на 835 грн/т, или 4,5%, и находится на уровне 19435 грн/т. С начала месяца цена СПБТ в крупном опте выросла на 82 грн/т, или 0,4%;
* снижение цены предложений трейдеров на газовозные партии. По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 9 по 16 декабря 2016 г. уменьшилась на 870,5 грн/т, или 4,6%, и находится на уровне 18045 грн/т. С начала месяца цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2288 грн/т, или 11,3%.
* удешевление сжиженного газа на розничном рынке. По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине цена сжиженного газа на АГЗС/АГЗП c 9 по 16 декабря 2016 г. стала меньше на 6 коп./л, или 0,5%, и находится на уровне 12,39 грн/л. С начала месяца розничная цена этого вида топлива стала больше на 6 коп./л, или 0,5%. Цена сжиженного газа в рознице составляет 54,0% от цены бензина А-95 евро;
* снижение стоимости ресурса на торгах СП «Полтавская газонефтяная компания» (входит в структуру JKX Oil&Gas). По результатам аукциона было реализовано 215т сжиженного газа. Средняя цена реализации составила 17000 грн/т, что ниже цены аукциона от 7 декабря на 250 грн/т, или 1,4%;
* наличие разницы в цене на сжиженный газ на АГЗП подконтрольных группе «Приват» и средней цены ресурса других операторов рынка. По данным НТЦ «Психея», средние цены на сжиженный газ на АГЗП, контролируемых группой «Приват», находятся на уровне 12,23 грн/л, что на 1,8%, или 23 коп./л ниже средней цены на сжиженный газ других операторов розничного рынка нефтепродуктов Украины.
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