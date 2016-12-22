По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 декабря 2016 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также снижение стоимости сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.19 грн/л, как бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.10% (2 коп/л) до 20.83 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 декабря 2016 г. подешевел на 0.29% (4 коп/л) до 12.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53.2%.

Средние цены на сжиженный газ на украинских заправках по данным PsycheaFuel2.2:

Средние цены на дизельное топливо на АЗС Украины по данным PsycheaFuel2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.19 20.00 0.00 -0.00 Бензин А-95 евро 23.33 21.00 -0.01 0.00 Дизельное топливо Евро 20.83 17.50 0.10 0.20 Сжиженный газ 12.40 11.00 -0.29 -0.70

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.12.2016

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 22.05 0.0 23.47 0.0 20.74 21.0 12.21 1.0 ANP 21.45 0.0 21.95 0.0 20.00 0.0 12.13 0.0 SHELL 23.69 0.0 24.70 0.0 21.85 0.0 12.75 0.0 WOG 23.99 0.0 24.99 0.0 21.99 0.0 0.00 0.0 Авиас Плюс 21.50 0.0 22.00 0.0 20.00 0.0 12.17 0.0 Кло 22.29 0.0 22.79 0.0 20.09 0.0 12.59 0.0 ОККО 23.93 0.0 24.92 0.0 21.90 0.0 12.93 -6.1 ТНК 22.57 0.0 23.19 0.0 20.78 0.0 12.42 0.0 Укрнафта 21.50 0.0 22.00 0.0 20.00 0.0 12.30 0.0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Обратим внимание, согласно данным, опубликованным ранее в журнале «Терминал», для сжиженного газа на текущей неделе существуют следующие ценовые риски:

* рост экономического потенциала для снижения стоимости сжиженного газа в рознице до 1,11 грн/л (потенциал снижения цены поднялся на 65 коп./л по сравнению с предыдущей неделей);

* удорожание предложений трейдеров на железнодорожные партии. По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине крупнооптовая цена СПБТ c 9 по 16 декабря 2016 г. увеличилась на 835 грн/т, или 4,5%, и находится на уровне 19435 грн/т. С начала месяца цена СПБТ в крупном опте выросла на 82 грн/т, или 0,4%;

* снижение цены предложений трейдеров на газовозные партии. По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 9 по 16 декабря 2016 г. уменьшилась на 870,5 грн/т, или 4,6%, и находится на уровне 18045 грн/т. С начала месяца цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2288 грн/т, или 11,3%.

* удешевление сжиженного газа на розничном рынке. По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине цена сжиженного газа на АГЗС/АГЗП c 9 по 16 декабря 2016 г. стала меньше на 6 коп./л, или 0,5%, и находится на уровне 12,39 грн/л. С начала месяца розничная цена этого вида топлива стала больше на 6 коп./л, или 0,5%. Цена сжиженного газа в рознице составляет 54,0% от цены бензина А-95 евро;

* снижение стоимости ресурса на торгах СП «Полтавская газонефтяная компания» (входит в структуру JKX Oil&Gas). По результатам аукциона было реализовано 215т сжиженного газа. Средняя цена реализации составила 17000 грн/т, что ниже цены аукциона от 7 декабря на 250 грн/т, или 1,4%;

* наличие разницы в цене на сжиженный газ на АГЗП подконтрольных группе «Приват» и средней цены ресурса других операторов рынка. По данным НТЦ «Психея», средние цены на сжиженный газ на АГЗП, контролируемых группой «Приват», находятся на уровне 12,23 грн/л, что на 1,8%, или 23 коп./л ниже средней цены на сжиженный газ других операторов розничного рынка нефтепродуктов Украины.