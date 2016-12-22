По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 декабря 2016 г. отмечалась стабильность розничных цен на бензины и дизельное топливо, а также сохранение тенденции к снижению стоимости сжиженного газа на украинских заправках.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.19 грн/л, как и бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 20.81 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 декабря 2016 г. подешевел на 0.18% (2 коп/л) до 12.44 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.19 20.00 -0.00 0.01 Бензин А-95 евро 23.33 21.00 -0.01 0.02 Дизельное топливо Евро 20.81 17.50 -0.01 0.11 Сжиженный газ 12.44 11.30 -0.18 -0.44

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 19.12.2016

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 22.05 -1.0 23.47 -2.0 20,53 0,0 12,21 0,0 ANP 21,45 0,0 21,95 0,0 20,00 0,0 12,13 2,0 SHELL 23,69 0,0 24,70 0,0 21,85 0,0 12.75 -5.1 WOG 23,99 0,0 24,99 0,0 21,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 21,50 0,0 22,00 0,0 20,00 0,0 12,17 0,0 Кло 22,29 0,0 22,79 0,0 20.09 -40.0 12,59 0,0 ОККО 23,93 0,0 24,92 0,0 21,90 0,0 12,99 0,0 ТНК 22,59 0,0 22,99 0,0 20,73 0,0 12.42 -11.6 Укрнафта 21,50 0,0 22,00 0,0 20,00 0,0 12,30 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Как утверждает директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, стоимость сжиженного нефтяного газа на текущей неделе должна наконец стабилизироваться. В частности, по словам эксперта, на большую вероятность подорожания нефтепродуктов на украинских заправках указывают:

* удержание котировок «черного золота» в интервале $54...55/барр. на информационных спекуляциях вокруг достигнутого 10 декабря соглашения о «сокращении добычи на 1,76 млн барр. в сутки на шесть месяцев»;

* заметное подорожание оптовых партий нефтепродуктов (на 6...8% за две недели, в зависимости от марки), сопровождаемое сокращением количества цистерновых предложений (на 20...30%);

* продолжающийся рост стоимости нефтепродуктов в сетях нижнего ценового диапазона (на 5...20 коп./л за неделю в зависимости от бренда и марки).

В то же время, в числе факторов, которые будут поддерживать ценовую стабильность на рынке:

* сокращение потребления нефтепродуктов (на 15...20% по сравнению со среднемесячным), ускоренное плохими погодными условиями;

* низкая платежеспособность отечественных автомобилистов, обусловившая существенное сокращение продаж в сетях ведущих украинских операторов (на 10...30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

* получение Кременчугским НПЗ дополнительно 25 тыс. т иранского газового конденсата по 10 250 грн/т;

* снижение оптовых цен на сжиженный нефтяной газ.

Средние цены на пропан-бутан на заправках Украины, наличный расчет, грн/л по данным PsycheaFuel 2.2:

Средние цены на рынке Украины на СПБТ в мелком опте на условиях предоплаты 100%, грн/т по данным PsycheaFuel 2.2: