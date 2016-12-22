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Топливно-энергетический комплекс
Почему сжиженный газ на украинских заправках не спешит дешеветь?
20:52 19.12.2016 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 декабря 2016 г. отмечалась стабильность розничных цен на бензины и дизельное топливо, а также сохранение тенденции к снижению стоимости сжиженного газа на украинских заправках.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.19 грн/л, как и бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 20.81 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 декабря 2016 г. подешевел на 0.18% (2 коп/л) до 12.44 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.19
|20.00
|-0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|23.33
|21.00
|-0.01
|0.02
|Дизельное топливо Евро
|20.81
|17.50
|-0.01
|0.11
|Сжиженный газ
|12.44
|11.30
|-0.18
|-0.44
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 19.12.2016
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|22.05
|-1.0
|23.47
|-2.0
|20,53
|0,0
|12,21
|0,0
|ANP
|21,45
|0,0
|21,95
|0,0
|20,00
|0,0
|12,13
|2,0
|SHELL
|23,69
|0,0
|24,70
|0,0
|21,85
|0,0
|12.75
|-5.1
|WOG
|23,99
|0,0
|24,99
|0,0
|21,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|21,50
|0,0
|22,00
|0,0
|20,00
|0,0
|12,17
|0,0
|Кло
|22,29
|0,0
|22,79
|0,0
|20.09
|-40.0
|12,59
|0,0
|ОККО
|23,93
|0,0
|24,92
|0,0
|21,90
|0,0
|12,99
|0,0
|ТНК
|22,59
|0,0
|22,99
|0,0
|20,73
|0,0
|12.42
|-11.6
|Укрнафта
|21,50
|0,0
|22,00
|0,0
|20,00
|0,0
|12,30
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Как утверждает директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, стоимость сжиженного нефтяного газа на текущей неделе должна наконец стабилизироваться. В частности, по словам эксперта, на большую вероятность подорожания нефтепродуктов на украинских заправках указывают:
* удержание котировок «черного золота» в интервале $54...55/барр. на информационных спекуляциях вокруг достигнутого 10 декабря соглашения о «сокращении добычи на 1,76 млн барр. в сутки на шесть месяцев»;
* заметное подорожание оптовых партий нефтепродуктов (на 6...8% за две недели, в зависимости от марки), сопровождаемое сокращением количества цистерновых предложений (на 20...30%);
* продолжающийся рост стоимости нефтепродуктов в сетях нижнего ценового диапазона (на 5...20 коп./л за неделю в зависимости от бренда и марки).
В то же время, в числе факторов, которые будут поддерживать ценовую стабильность на рынке:
* сокращение потребления нефтепродуктов (на 15...20% по сравнению со среднемесячным), ускоренное плохими погодными условиями;
* низкая платежеспособность отечественных автомобилистов, обусловившая существенное сокращение продаж в сетях ведущих украинских операторов (на 10...30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
* получение Кременчугским НПЗ дополнительно 25 тыс. т иранского газового конденсата по 10 250 грн/т;
* снижение оптовых цен на сжиженный нефтяной газ.
Средние цены на пропан-бутан на заправках Украины, наличный расчет, грн/л по данным PsycheaFuel 2.2:
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